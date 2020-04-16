Экономика дня

Минфин: МВФ может рассмотреть заявку Беларуси на быстрое финансирование до конца апреля

В числе тех, с кем идут переговоры по привлечению займов - Евразийский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Может рассмотреть заявку Беларуси на быстрое финансирование до конца апреля и Международный валютный фонд. Европейский департамент МВФ уже одобрил такой заем. Исполнительный совет директоров МВФ этот вопрос рассмотрит до конца апреля. Если решение пройдет, исходя из условий, Беларусь может рассчитывать примерно на 900 миллионов долларов.

Д. Крутой: Беларусь заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР

Наша страна заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов и от Европейского банка реконструкции и развития. Это заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой во время видеоконференции с вице-президентом этой финансовой структуры. Кредиты пойдут крупным госбанкам. Объем - до миллиарда долларов. Те в свою очередь направят их и для поддержки малых и средних компаний, которые наиболее пострадали из-за распространения вирусной инфекции. При этом стороны договорились не затягивать подготовку решений.

Эксперты: Спрос на нефть будет падать, запасы в США 12 недель подряд растут до рекордных значений

Дорогую нефть мы уже не увидим, полагают эксперты. Спрос будет падать. В США 12 недель подряд растут запасы до рекордных значений. Накануне сырье потеряло в цене больше 7 %. Сегодня для восстановления причин не было. Баррель задержался у отметки 27-28 долларов. Напомним, участники ОПЕК+ начнут сокращать добычу с 1 мая. Договор будет действовать до 30 июня. После этого производство нефти снова начнет расти. А значит, снижение цен на нефть может продолжиться.

Фермеры США вынуждены в условиях кризиса уничтожать свою продукцию

Если американская сланцевая нефть пока идет в хранилища, фермеры США вынуждены в условиях кризиса уничтожать свою продукцию. Владельцы американских молочных ферм терпят бедствие: карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, поставили их на грань выживания. Ведь и до пандемии уже не один год идет падение спроса на их продукцию. Просто остановить производство они не могут, а потому многим из них приходится буквально сливать молоко в канализацию.

FleishmanHillard: спрос на кризисные коммуникации побьет все рекорды

Мировые коммуникационные агентства ощутили сокращения бюджетов, многие проекты переносятся или замораживаются. Все чаще от профессионалов PR-сообщества звучит мысль, что никогда ранее коммуникации не были так важны, как сейчас. Две ведущие мировые компании - PR-гиганты Эдельман и FleishmanHillard - уверены что спрос на кризисные коммуникации побьет все рекорды.

United Airlines сокращает авиаперелеты