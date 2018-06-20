Агентство Fitch дает стабильный прогноз для банковской системы Беларуси. В опубликованном сегодня рейтинге Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги для трех крупнейших госбанков - Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития Республики Беларусь - на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.

Что это значит для банковской системы в целом? С новостями экономики приветствуем в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

Банки, о которых идет речь, системообразующие, и стабильный прогноз Fitch - это, конечно, оценка всей системы.

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка, Белинвестбанка и БРРБ

Рейтинги Fitch учитывают мнение о высокой готовности государства предоставить поддержку этим банкам с учетом их высокой системной значимости, сказано в пресс-релизе агентства. В Fitch отмечают "очень высокий" системный вес Беларусбанка, в котором в текущий момент сконцентрировано 42 % клиентских средств банковского сектора и 45 % кредитного портфеля банковского сектора. Отмечается значимая роль Банка развития и Белинвестбанка.

Банки повысили ставки по рублевым депозитам до 13-14 % годовых

Белорусские банки повышают ставки по вкладам, несмотря на ожидаемое снижение ставки рефинансирования. Нацбанк, напомним, на минувшей неделе не исключил снижение ставки рефинансирования с текущих 10,5 % до 10-10,25 % годовых. Решение должно быть принято на заседании 20 июня, то есть завтра. И хотя регулятор задает тренд на понижение, некоторые банки объявили о повышении ставок по вкладам в рублях до 13-14 % годовых.

Связывают с подъемом потребительского кредитования, банки остро нуждаются в рублевой ликвидности. Обратите внимание, как росла с начала года ставка: 6,6 % годовых в январе, выше 8 % в мае и текущая отметка до 14 % годовых.

ФАС России заявляет о стабилизации цен на бензин

Антимонопольная служба России заявляет о стабилизации цен на бензин. По данным мониторинга ФАС, цены на топливо стабилизировались после некоторого роста в первую неделю июня и снижения во вторую неделю месяца. Топливная тема стала одной из самых острых в последние недели. В российском правительстве утверждают, что располагают всеми необходимыми инструментами, чтобы не допустить рост цен до 100 рублей за литр, и заверяют, что сценарий такого увеличения стоимости топлива невозможен.

Казахстан до 2022 года планирует выдать ипотечных кредитов на $3 млрд

Казахстан запускает масштабную ипотечную программу. Правление Нацбанка утвердило сегодня соответствующую программу. До 2022 года планируется выдать ипотечных кредитов на сумму около 3 млрд долларов. Для привлечения средств будут выпущены облигации.

Программа получила название "7-20-25". Она предусматривает выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения - 7 % годовых, первоначальный взнос - 20 %, срок займа - до 25 лет. В программе может участвовать любой гражданин Казахстана, имеющий постоянный доход, но не имеющий жилья на праве собственности.

Доллар и евро на торгах 19 июня подорожали, российский рубль подешевел