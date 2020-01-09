3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экономика дня
Мировая экономика почти не растет. Январский доклад о перспективах ее развития от Всемирного банка показывает, что темп прошлого года в этом году добавит только 0,1 % и в итоге составит примерно 2,5 %. Впрочем эксперты банка указали и на риски. Об этом подробнее расскажет "Экономика дня"с Андреем Лаптенком.
Разумеется, при таком незначительном движении вперед вероятность рецессии или даже кризиса всегда существует.
Всемирный банк: в 2020 мировая экономика добавит в росте только 0,1 % и составит 2,5 %
В 2020 году 2,5 %, в 2021 - 2,6 %, в 2022 - 2,7 %. Добавление каждый год по одной десятой - это для всего мирового хозяйства. Страны с развитой экономикой наоборот притормозят до 1,4 %. Подавляющее большинство развивающихся рынков напротив прибавят примерно до 4 %. В числе рисков для замедления - обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран.
В Беларуси растет спрос на загородный стиль жизни
В стране растет спрос на загородный стиль жизни. Популярность набирает определенный сегмент жилья. По данным Национального кадастрового агентства, в 2019 в Минском районе заключили 640 сделок по купле-продаже. Это на 43 % больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что это не временный всплеск, а устойчивый тренд. Белорусы готовы переселяться в основном в близкий пригород. В спросе одноэтажные дома до 150 квадратов в Минском районе.
В пятерке самых растущих мировых валют в 2019 российский рубль и украинская гривна
В пятерке валют, которые удивили ростом в 2019, российский рубль, египетский фунт, японская йена, канадский доллар и украинская гривна. Укрепление гривны к доллару составило около 15 %. Среди причин эксперты назвали спрос на гособлигации Украины, хорошая ценовая конъюнктура по экспорту, снижение цен на газ и рост переводов украинских граждан из-за рубежа. К стабильным относят аналитики белорусский рубль.
Организации смогут выбрать порядок отражения в налоговом учете курсовых разниц, возникающих в течение календарного года
К слову, прошлогоднее укрепление белорусского рубля к доллару привело к образованию итоговой курсовой разницы для организаций, у которых числится значительная сумма обязательств в валюте. С нового года такие организации получили право самостоятельно выбирать период включения курсовых разниц в состав доходов или расходов, не связанных с основной деятельностью для целей налогообложения. Такие правила предусмотрены указом Президента "О курсовых разницах", опубликованным 5 января.
Компания "Белоруснефть" готова увеличить в 2021 году число электрозарядных станций до 500
Объединение "Белоруснефть" настойчиво занимает нишу обслуживания электрокаров. В планах увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране уже в 2021 году. В текущем году в столице планируется установить около 150 таких станций. В 2019 в Минске заработали 54 зарядки для электромобилей, в основном в районе паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов. Сегодня в столице действуют 85 электрозарядных станций. Всего по стране 250.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва