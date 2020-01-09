Мировая экономика почти не растет. Январский доклад о перспективах ее развития от Всемирного банка показывает, что темп прошлого года в этом году добавит только 0,1 % и в итоге составит примерно 2,5 %. Впрочем эксперты банка указали и на риски. Об этом подробнее расскажет "Экономика дня"с Андреем Лаптенком.



Разумеется, при таком незначительном движении вперед вероятность рецессии или даже кризиса всегда существует.





Всемирный банк: в 2020 мировая экономика добавит в росте только 0,1 % и составит 2,5 %

В 2020 году 2,5 %, в 2021 - 2,6 %, в 2022 - 2,7 %. Добавление каждый год по одной десятой - это для всего мирового хозяйства. Страны с развитой экономикой наоборот притормозят до 1,4 %. Подавляющее большинство развивающихся рынков напротив прибавят примерно до 4 %. В числе рисков для замедления - обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран.

В Беларуси растет спрос на загородный стиль жизни

В стране растет спрос на загородный стиль жизни. Популярность набирает определенный сегмент жилья. По данным Национального кадастрового агентства, в 2019 в Минском районе заключили 640 сделок по купле-продаже. Это на 43 % больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что это не временный всплеск, а устойчивый тренд. Белорусы готовы переселяться в основном в близкий пригород. В спросе одноэтажные дома до 150 квадратов в Минском районе.

В пятерке самых растущих мировых валют в 2019 российский рубль и украинская гривна

В пятерке валют, которые удивили ростом в 2019, российский рубль, египетский фунт, японская йена, канадский доллар и украинская гривна. Укрепление гривны к доллару составило около 15 %. Среди причин эксперты назвали спрос на гособлигации Украины, хорошая ценовая конъюнктура по экспорту, снижение цен на газ и рост переводов украинских граждан из-за рубежа. К стабильным относят аналитики белорусский рубль.

Организации смогут выбрать порядок отражения в налоговом учете курсовых разниц, возникающих в течение календарного года

К слову, прошлогоднее укрепление белорусского рубля к доллару привело к образованию итоговой курсовой разницы для организаций, у которых числится значительная сумма обязательств в валюте. С нового года такие организации получили право самостоятельно выбирать период включения курсовых разниц в состав доходов или расходов, не связанных с основной деятельностью для целей налогообложения. Такие правила предусмотрены указом Президента "О курсовых разницах", опубликованным 5 января.

Компания "Белоруснефть" готова увеличить в 2021 году число электрозарядных станций до 500