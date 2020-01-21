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Экономика дня
В Беларуси планируют построить 30 комплексов по извлечению, сортировке и переработке отходов. Как отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, они заменят все мини-полигоны в регионах страны. В какие сроки планируется реализовать проект - расскажет "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.
В Беларуси планируют построить 30 региональных комплексов по извлечению, сортировке и переработке отходов
Кроме сроков, называется и сумма. Для реализации концепции перехода от районных мини-полигонов к региональным центрам по управлению отходами будет привлечено почти 1.5 миллиарда рублей.
Виталий Смирнов, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
"У нас за счет средств международных финансовых организаций, непосредственно от Банка реконструкции и планируется развитие региональных полигонов в Пуховичах. Уже одобрен, подписан Главой государства указ о реализации данного объекта".
В Беларуси увеличится плата для производителей за сбор отходов из пластика Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале. Так, сумма сбора ПЭТ для транспортировки или упаковки товара, в том числе крышек и пробок, с апреля 270 рублей за тонну. Сейчас она не превышает 180.
Анатолий Шагун, начальник управления ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов":
"Это один из инструментов государственного регулирования использования полиэтиленовой и прочей пластиковой упаковки. В первую очередь для того, чтобы снизить потребление пластиковой упаковки в Республике Беларусь. Хочу отметить, что у нас в стране ежегодно только в отходах потребления производится порядка 140 тысяч тонн отходов пластиковой упаковки. Половина от всех отходов - пластмасс. И объем их использования не превышает 30 %".
Власти Малайзии вернули другим странам мусор
150 контейнеров с пластиковыми отходами ушли в 13 государств, откуда прибыли. В основном это Франция, Великобритания, США, Канада и Испания. Официальная позиция Министерства окружающей среды Малайзии - страна не будет свалкой для остального мира. Примечательно, что расходы за обратную доставку мусора взяли на себя судоходные компании, ответственные за его перевозку.
Налоговая льгота для клиентов форекс-компаний стала бессрочной
Отменить подоходный налог на доходы физлиц, полученные при операциях на этом рынке, предлагали еще в 2016. До наступившего года эту меру продлевали. По мнению экспертов, эта мера делает Беларусь привлекательной для зарубежных трейдеров и инвесторов.
В России могут запретить деятельность коллекторских агентств
Госдума рассмотрит проект федерального закона "О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником". По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян имеют непогашенные кредиты. При этом на 12 % возросла доля заемщиков, которые указывают на то, что рассчитываться могут с трудом. Наряду с этим за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов только продолжает расти. За прошлый год по оценке Федеральной службы судебных приставов количество жалоб на взыскателей просроченной задолженности выросло более чем на треть.
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