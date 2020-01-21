В Беларуси планируют построить 30 комплексов по извлечению, сортировке и переработке отходов. Как отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, они заменят все мини-полигоны в регионах страны. В какие сроки планируется реализовать проект - расскажет "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.





В Беларуси планируют построить 30 региональных комплексов по извлечению, сортировке и переработке отходов

Кроме сроков, называется и сумма. Для реализации концепции перехода от районных мини-полигонов к региональным центрам по управлению отходами будет привлечено почти 1.5 миллиарда рублей.

Виталий Смирнов, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"У нас за счет средств международных финансовых организаций, непосредственно от Банка реконструкции и планируется развитие региональных полигонов в Пуховичах. Уже одобрен, подписан Главой государства указ о реализации данного объекта".

В Беларуси увеличится плата для производителей за сбор отходов из пластика Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале. Так, сумма сбора ПЭТ для транспортировки или упаковки товара, в том числе крышек и пробок, с апреля 270 рублей за тонну. Сейчас она не превышает 180.

Анатолий Шагун, начальник управления ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов":

"Это один из инструментов государственного регулирования использования полиэтиленовой и прочей пластиковой упаковки. В первую очередь для того, чтобы снизить потребление пластиковой упаковки в Республике Беларусь. Хочу отметить, что у нас в стране ежегодно только в отходах потребления производится порядка 140 тысяч тонн отходов пластиковой упаковки. Половина от всех отходов - пластмасс. И объем их использования не превышает 30 %".

Власти Малайзии вернули другим странам мусор

150 контейнеров с пластиковыми отходами ушли в 13 государств, откуда прибыли. В основном это Франция, Великобритания, США, Канада и Испания. Официальная позиция Министерства окружающей среды Малайзии - страна не будет свалкой для остального мира. Примечательно, что расходы за обратную доставку мусора взяли на себя судоходные компании, ответственные за его перевозку.

Налоговая льгота для клиентов форекс-компаний стала бессрочной

Отменить подоходный налог на доходы физлиц, полученные при операциях на этом рынке, предлагали еще в 2016. До наступившего года эту меру продлевали. По мнению экспертов, эта мера делает Беларусь привлекательной для зарубежных трейдеров и инвесторов.

В России могут запретить деятельность коллекторских агентств