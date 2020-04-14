Экономика дня

Франция считает потери, правительство пересмотрело прогнозы после продления режима самоизоляции до 11 мая. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономика страны в этом году сократится на 8 %. Чем живут рынки в условиях мировой экономической неопределенности, знает мой коллега Андрей Лаптенок.





Экономика Франции из-за карантина сократится на 8 %

Продолжим про Францию. Режим самоизоляции действует в стране с 17 марта. Изначально планировалось, что он будет приостановлен во вторник.

Продление срока действия ограничений создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы, увеличив дефицит государственного бюджета до послевоенного рекорда в 9 % ВВП. Еще на прошлой неделе ожидалось, что дефицит французского бюджета превысит отметку в 7 %.

Между тем по оценке МВФ вся мировая экономика сократится на 3 %.

МВФ выделит беднейшим странам гранты для покрытия долговых обязательств перед фондом.

В качестве поддержки - самым бедным фонд спишет долги. В течение полугода 25 уязвимых экономик мира получат из этого фонда гранты для покрытия долговых обязательств перед МВФ. Это поможет им направить больше денег на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи в условиях пандемии коронавируса.

COVID-19 ускорил цифровизацию экономики в 10 раз.

Такое мнение выразил Каан Терзиоглу, содиректор компании Veon - контролирующей телекоммуникационные активы в странах СНГ, Азии и Африки. Как считает эксперт, ситуация нынешнего "идеального шторма" в экономике, больно ударит и по рынку телекоммуникаций, но это не повод сокращать инвестиции в отрасль. Пандемия показала: (как фактор мирового единения сообществ и бизнеса в изоляции) интернет выходит на новый уровень, и это повлияет на будущее.

"Еще до коронавируса с мировой экономикой уже были определенные проблемы. Возможно, коронавирус - своего рода звонок, чтобы мир вновь ускорился для свободной торговли и ускорения глобализации. Цифровое неравенство, которое делило людей на тех, кто подключен, и тех, кто не подключен, исчезнет очень быстро".

Эксперт привел пример России, где с момента начала пандемии спрос на голосовую связь вырос примерно на 15 %, а на фиксированный доступ в интернет - почти на треть, что заставляет инженеров всерьез задумываться, как поднять пропускную способность сетей.

Минэкономики изучило, как выполняется Программа развития Оршанского района.

Отметили, что у предприятий появились новые направления бизнеса: Так в "Оршаагропроммаш" - ремонт вагонов, у Оршанского инструментального завода - ремонт и обслуживание тракторов. Кроме того, ведется активная работа на ключевых капиталоемких объектах: в стадии завершения строительство двух инновационных комплексов в аг. Устье - молочно-товарного и комплекса для подготовки семян сельхозкультур. В тоже время сохраняется спрос на квалифицированную рабочую силу. У ряда предприятий есть проблема недозагрузки. Свои предложения министерство направит в правительство.

Цена на интернет-покупки после подтверждения заказа неизменна

Цена всегда должна оставаться неизменной после подтверждения заказа в интернет-магазине, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В последнее время на адрес регулятора поступают жалобы от покупателей, в частности, бытовой техники и телевизоров на то, что им пытались пересчитать стоимость покупки. Но здесь все аргументы в пользу покупателя. Магазин должен четко знать, сколько у него товара и какое количество заявок он сможет удовлетворить.

Чтобы отстоять свои права, нужно направить продавцу письменную претензию или приехать лично по адресу интернет-магазина и потребовать продать товар по первоначальной цене. Помочь урегулировать спор до суда или составить исковое заявление помогут и в местных исполкомах.

Эксперт: ценовая коррекция на снижение квадратного метра в диапазоне 5-10 % - уже новая реальность

В марте эксперты рынка жилой недвижимости отмечали, что сразу после нефтевалютных колебаний произошел определенный всплеск активности в бюджетном сегменте. Тогда потенциальные покупатели ускорили принятие решения о покупке, чтобы не потерять свои сбережения. Но к апрелю продажи во всех сегментах существенно снизились.

Белорусский рубль на торгах укрепился к основным валютам