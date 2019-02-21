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Экономика дня

Минпром: Проблемные предприятия до 1 мая должны представить стратегии развития

Проблемные предприятия до 1 мая должны определиться со стратегией развития. Представить в Минпром стратегии развития. C учетом ввода АЭС готовятся проекты по переходу от использования традиционных энергоносителей на электроэнергию - отмечено на коллегии Минпрома. Кстати, Беларусь интересна для инвесторов, это подтверждают цифры. По проектам Министерства промышленности, в 2018 -м привлечено более 105 миллионов долларов при задании 90 миллионов.

Нацбанк опубликовал величины стандартного риска по кредитам и депозитам

Национальный банк опубликовал значения расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитно-депозитного рынка на март. Это экономически обоснованные ставки, по которым банки могут работать.

В частности, по депозитам в нацвалюте сроком от 1 до 6 месяцев ставка составит 9,67% годовых, от 6 месяцев до 1 года - 10,59% годовых, свыше 1 года - 12,66% годовых. По новым кредитам в нацвалюте физлицам - 15,41% годовых.

На торгах БВФБ доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал

Белорусский рубль продолжил укрепление к доллару и евро на торгах в Минске. Сегодня на закрытии доллар США и евро вновь подешевели, российский рубль подорожал.

На завтра установлены такие официальные курсы: доллар - 2,141, евро - 2,4287. Рубль России единственный в корзине в зеленом - 3,2684 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Швейцарский банк оштрафован почти на 4 млрд. евро

Швейцарский банк UBS оштрафован за уклонение от уплаты налогов. Банку придется заплатить самый большой в истории французского правосудия штраф - почти 4 миллиарда евро. По данным следствия, банк организовал схему ухода от налогов для состоятельных клиентов. Французам давали возможность открывать счета в Швейцарии. Делалось это без уведомления французских властей. В результате махинаций мимо налоговых органов провели порядка 10 миллиардов евро.

Миллиард на квартиры потрачен в 2018 году в Минске

На покупку квартир в Минске в 2018-м был потрачен миллиард долларов. Всего по стране сделок совершено на 1 миллиард 700 миллионов. Национальное кадастровое агентство подвело итоги года. По данным на декабрь, средняя стоимость квадратного метра 1-комнатных квартир на первичном рынке Минска составила 1260 на вторичном рынке 1320 в долларовом эквиваленте.

Samsung представила первый смартфон со сгибающимся экраном

Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся безрамочным экраном. Основной экран имеет диагональ 4,6дюйма. Еслиже пользователю требуется одновременная работа снесколькими приложениями или необходимо увеличить изображение, его можно разложить, получив планшет сдиагональю 7,3дюйма. Кроме того, усмартфона шесть камер: три на задней панели телефона, две- на внутренней стороне иеще одна- на лицевой. Продажи гаджета стартуют вконце апреля. Его стоимость порядка 2000долларов. Эксперты уже говорят, что Samsung совершает те же ошибки, что и Apple, выпуская телефоны с запредельной ценой, а потребители не готовы ради них расставаться со своими гаджетами.

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