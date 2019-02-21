Экономика дня

Минпром: Проблемные предприятия до 1 мая должны представить стратегии развития

Проблемные предприятия до 1 мая должны определиться со стратегией развития. Представить в Минпром стратегии развития. C учетом ввода АЭС готовятся проекты по переходу от использования традиционных энергоносителей на электроэнергию - отмечено на коллегии Минпрома. Кстати, Беларусь интересна для инвесторов, это подтверждают цифры. По проектам Министерства промышленности, в 2018 -м привлечено более 105 миллионов долларов при задании 90 миллионов.

Нацбанк опубликовал величины стандартного риска по кредитам и депозитам

Национальный банк опубликовал значения расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитно-депозитного рынка на март. Это экономически обоснованные ставки, по которым банки могут работать.

В частности, по депозитам в нацвалюте сроком от 1 до 6 месяцев ставка составит 9,67% годовых, от 6 месяцев до 1 года - 10,59% годовых, свыше 1 года - 12,66% годовых. По новым кредитам в нацвалюте физлицам - 15,41% годовых.

На торгах БВФБ доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал

Белорусский рубль продолжил укрепление к доллару и евро на торгах в Минске. Сегодня на закрытии доллар США и евро вновь подешевели, российский рубль подорожал.

На завтра установлены такие официальные курсы: доллар - 2,141, евро - 2,4287. Рубль России единственный в корзине в зеленом - 3,2684 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Швейцарский банк оштрафован почти на 4 млрд. евро

Швейцарский банк UBS оштрафован за уклонение от уплаты налогов. Банку придется заплатить самый большой в истории французского правосудия штраф - почти 4 миллиарда евро. По данным следствия, банк организовал схему ухода от налогов для состоятельных клиентов. Французам давали возможность открывать счета в Швейцарии. Делалось это без уведомления французских властей. В результате махинаций мимо налоговых органов провели порядка 10 миллиардов евро.

Миллиард на квартиры потрачен в 2018 году в Минске

На покупку квартир в Минске в 2018-м был потрачен миллиард долларов. Всего по стране сделок совершено на 1 миллиард 700 миллионов. Национальное кадастровое агентство подвело итоги года. По данным на декабрь, средняя стоимость квадратного метра 1-комнатных квартир на первичном рынке Минска составила 1260 на вторичном рынке 1320 в долларовом эквиваленте.

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