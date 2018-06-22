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Экономика дня
Эксперт: снижение ставки рефинансирования будет стимулировать внутренний спрос
В ближайшие месяцы ждем рост потребительского и жилищного кредитования. Участники финансового рынка видят это главным следствием снижения ставки рефинансирования.
С 27 июня она уменьшится на полпроцентного пункта - до круглых 10. Такая низкая ставка рефинансирования была только в 2006 и 2008 годах. Но даже текущие 10 % при инфляции в 5,5 % оставляют хороший резерв дальнейшего снижения ставки.
В новом Налоговом кодексе увеличится порог выручки для работы по упрощенной системе
Упрощенной системой налогообложения сможет воспользоваться больше предпринимателей и компаний. Специальная рабочая группа, по поручению Президента, разрабатывает поправки в Налоговой кодекс. Вопрос упрощенки оказался самым спорным. Но, похоже, бизнес-союзам удалось убедить в полезности упрощенной системы для экономики. Она стимулирует рост бизнеса, а это как минимум новые рабочие места, дополнительные налоги на прибыль и недвижимость.
В России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам
В России вейпы и электронные сигареты могут приравнять к обычным. Такое предложение делает российское правительство. Устройства для альтернативного курения будет запрещено продавить несовершеннолетним, курить во многих общественных местах, а также рекламировать. В Минздраве России убеждены, что электронные аналоги более привлекательны для молодежи и вводят их в пагубную зависимость.
Количество зарегистрированных сделок купли-продажи квартир в мае в Минске сократилось на 14 %
Жилищный локомотив сбавляет ход! Столичный рынок жилья уже не выглядит "перегретым". Ажиотаж среди покупателей, бушевавший не один месяц, постепенно затихает. Количество сделок купли-продажи в мае сократилось на 14 %. Уже второй месяц подряд покупательская активность на столичном рынке жилья идет на спад. А предложение квартир, наоборот, растет.
Карты с сенсорами для отпечатков пальцев тестируют Visa и MasterCard
Карты с сенсорами для отпечатков пальцев тестируют Visa и MasterCard. Владельцу карты при покупке нужно будет приложить палец к сенсору, который сверит, действительно ли это отпечаток владельца карты. Сообщается, что система не даст провести платеж, если карту украли или узнали пин-код. Эксперты, однако, сомневаются в будущем пластиковых карт. Сейчас наиболее активно развивается оплаты покупок с помощью смартфонов.
Евро и российский рубль на торгах 21 июня подешевели, доллар подорожал
И в завершение коротко о курсах валют. Евро и российский рубль сегодня торгах подешевели, доллар подорожал.
На завтра установлены такие официальные курсы: доллар США 2,0076. Евро подешевел 2,3177. Рубль России тоже в красном 3,1463 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
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