Экономика дня

Артерия экономики

Белстат: грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле увеличились на 5 %

Итак, транспорт - важнейшая артерия экономики. Один из индикаторов экономической активности.

По данным Белстата, грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле увеличились на 5 %. Организации и индивидуальные предприниматели за 7 месяцев перевезли свыше 260 миллионов тонн грузов. Услугами пассажирского транспорта в январе-июле воспользовались миллион 130 тысяч пассажиров.

К привычным отметкам

Центробанк России понизил курс рубля к доллару на 24 копейки - до 67,18

Центробанк России после шестидневного перерыва вернулся к закупкам валюты для Минфина. В прошлый раз валюта закупалась только 8 августа. После чего российский регулятор прекратил покупку, чтобы не давать поддержку доллару и евро, остановить обесценивание рубля.

Кстати, падение было глубоким. В первых числах августа доллар впервые с апреля поднялся выше 68 рублей. Но уже сегодня ЦБ понизил курс на 24 копейки - до 67 рублей 18 копеек за доллар.

Валютный рынок

Евро на торгах БВФБ 21 августа подорожал, доллар и российский рубль подешевели

И доллар, и российский рубль сегодня подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На завтра установлены такие официальные курсы.

Доллар США - 2,0417. Евро - единственный из валютной корзины в зеленом - 2,3513. Курс рубля России снизился - 3,038 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Налог на собак

МНС напоминает об обязанности владельцев животных уплачивать квартальный сбор

Министерство по налогам и сборам напоминает об обязанности владельцев собак платить налог за своих питомцев. Собака должна быть зарегистрирована в течение 3 дней со дня приобретения либо по достижению животными трехмесячного возраста.

Стандартная ставка налога - 0,3 базовой величины за квартал. За потенциально опасную породу - 1,5 базовой величины. Оформлением занимаются местные ЖКХ и сельские исполкомы. Животное получает удостоверение и специальный жетон на ошейник.

Жуткая тара

Минздрав России обсуждает идею размещения страшных картинок на бутылках с алкоголем

Минздрав России обсуждает идею размещения страшных картинок на бутылках с алкоголем. По аналогии с теми, что печатаются на пачках сигарет.

Как пишут "Известия", в ведомстве пояснили, картинки на бутылках будут "предупреждать покупателей о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями". Такой опыт уже реализован на табачной продукции. С ноября прошлого года зловещие картинки в Беларуси и России занимают ее менее 50 % площади сигаретной пачки.

Только позвонить

В мире резко выросли продажи телефонов с кнопками и без возможности выхода в Интернет