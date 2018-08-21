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Экономика дня
Артерия экономики
Белстат: грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле увеличились на 5 %
Итак, транспорт - важнейшая артерия экономики. Один из индикаторов экономической активности.
По данным Белстата, грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле увеличились на 5 %. Организации и индивидуальные предприниматели за 7 месяцев перевезли свыше 260 миллионов тонн грузов. Услугами пассажирского транспорта в январе-июле воспользовались миллион 130 тысяч пассажиров.
К привычным отметкам
Центробанк России понизил курс рубля к доллару на 24 копейки - до 67,18
Центробанк России после шестидневного перерыва вернулся к закупкам валюты для Минфина. В прошлый раз валюта закупалась только 8 августа. После чего российский регулятор прекратил покупку, чтобы не давать поддержку доллару и евро, остановить обесценивание рубля.
Кстати, падение было глубоким. В первых числах августа доллар впервые с апреля поднялся выше 68 рублей. Но уже сегодня ЦБ понизил курс на 24 копейки - до 67 рублей 18 копеек за доллар.
Валютный рынок
Евро на торгах БВФБ 21 августа подорожал, доллар и российский рубль подешевели
И доллар, и российский рубль сегодня подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На завтра установлены такие официальные курсы.
Доллар США - 2,0417. Евро - единственный из валютной корзины в зеленом - 2,3513. Курс рубля России снизился - 3,038 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
Налог на собак
МНС напоминает об обязанности владельцев животных уплачивать квартальный сбор
Министерство по налогам и сборам напоминает об обязанности владельцев собак платить налог за своих питомцев. Собака должна быть зарегистрирована в течение 3 дней со дня приобретения либо по достижению животными трехмесячного возраста.
Стандартная ставка налога - 0,3 базовой величины за квартал. За потенциально опасную породу - 1,5 базовой величины. Оформлением занимаются местные ЖКХ и сельские исполкомы. Животное получает удостоверение и специальный жетон на ошейник.
Жуткая тара
Минздрав России обсуждает идею размещения страшных картинок на бутылках с алкоголем
Минздрав России обсуждает идею размещения страшных картинок на бутылках с алкоголем. По аналогии с теми, что печатаются на пачках сигарет.
Как пишут "Известия", в ведомстве пояснили, картинки на бутылках будут "предупреждать покупателей о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями". Такой опыт уже реализован на табачной продукции. С ноября прошлого года зловещие картинки в Беларуси и России занимают ее менее 50 % площади сигаретной пачки.
Только позвонить
В мире резко выросли продажи телефонов с кнопками и без возможности выхода в Интернет
В мире резко выросли продажи телефонов с кнопками и без возможности выхода в Интернет, сообщает Sky News. Только в 2017 спрос на обычные кнопочные гаджеты вырос на 5 %. Специалисты подчеркивают, что увеличение спроса на такой тип телефонов зафиксирован впервые за очень долгое время. Исследования показывают, что до 80 % жителей Западной Европы не могут прожить ни дня без своего смартфона. А молодые люди в среднем проводят в Интернете до 3 с половиной часов в день.
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