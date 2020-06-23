Экономика дня

Нефть Brent с минимальных значений апреля выросла на 170 %, WTI- на 300 %

Нефть марки Brent с минимальных значений апреля выросла на 170 %. WTI за это же время - на 300 %. И это без оглядки на то, что запасы сырой нефти в США достигли рекордного уровня - почти 540 миллионов баррелей. Нефть называют недооцененной. На протяжении всего июня мировое потребление нефти каждую неделю росло почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что рынок будет торговаться в диапазоне вблизи отметки $40. Вторая волна пандемии - реальный риск для рыночного оптимизма.

С технической точки зрения, следующей целью для Brent выступает отметка $45 долларов. Сегодня была пробита отметка в 43 доллара 70 центов.

Золото достигло максимального значения последних 5 недель

Еще один сырьевой всплеск. Золото достигло максимального значения последних 5 недель. Накануне металл прошел отметку в 1775 долларов за унцию. Очевидно, что инвесторы хотят защитить свой капитал от перспектив второй волны коронавируса. Ранее эксперты Goldman Sachs назвали годовой целью $2000 за унцию.

Ставка рефинансирования с 1 июля снизится с 8 до рекордных 7,75 %

Для борьбы с новым глобальным экономическим кризисом в период постпандемии и ее последствиями центробанки по всему миру снижают процентные ставки до рекордно низких уровней. Накануне стало известно, что Нацбанк Беларуси также идет на смягчение денежно-кредитной политики. Ставка рефинансирования с начала июля снизится с 8 до рекордных 7,75 %.

Доллар на мировом рынке Forex в красной зоне. На торгах в Минске валюта США также дешевела. 2,36 за доллар - курс Нацбанка на завтра. Евро и российский рубль подорожали. Евро Br2,67 за 1 евро. За 100 российских рублей на бирже давали Br3,44 белорусского.

Александр Сабодин, директор компании "ФТМ Брокерс":

"Сегодня все ведущие экономики мира проводят схожую политику. Снижают базовые ставки, чтобы способствовать экономическому росту, чтобы снижались проценты по кредитам. И соответственно экономика быстрее выходила из кризиса, который вызван коронавирусом и другими неблагоприятными факторами. Беларусь в этом плане не исключение. И снижение ставки позволяет как организациям, так и физлицам легче погашать свои обязательства, так как кредиты, проценты привязаны именно к ставке рефинансирования"

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Валерий Полховский, финансовый аналитик:

"Основная задача в том, чтобы поддержать экономическую активность. Соответственно снижение ставки рефинансирования в Беларуси тоже направлено на это. Задача в том, чтобы сделать деньги немного дешевле для бизнеса, который сейчас испытывает определенные трудности. Но очень важно, я вижу, что в Нацбанке это понимают, по мере смягчения денежно-кредитной политики внимательно отслуживать инфляционные тренды. Потому что мы знаем, что в нашей стране чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики зачастую может связываться с повышенным уровнем инфляции, с давлением на белорусский рубль. Поэтому я вижу, что в Нацбанке видят такие стремления, но делают это маленькими шажками, по 0,25 %, чтобы смотреть, как экономика, как инфляционные тренды будут реагировать на это смягчение".



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