Экономика дня

Заканчивается лето. Впрочем, осень для тех же дачников - период сбора урожая. Нет времени хандрить, и уже тем более в такой год. Мы уже рассказывали, что в этом году страна соберет небывалый урожай яблок. А что делать с таким богатым урожаем? Этот вопрос одинаково беспокоит дачников и фермеров. Попадет ли урожай в торговую сеть, и будут ли проблемы с поставкой на переработку? Спросим об этом нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.

Тема, безусловно, важная. Традиционно на экспорт отправляем меньше, чем импортируем. Резонный вопрос: почему часть привозного урожая не можем заместить своим? О готовности Белкоопсоюза прямо сейчас в "Экономике дня".

Заработать на яблоках

Потребкооперация планирует в этом году заготовить не менее 100 тысяч тонн яблок

Потребкооперация планирует в этом году заготовить не менее 100 тысяч тонн яблок. Уже есть договоренности со всеми государственными и частными перерабатывающими предприятиями о приеме урожая, заключаются соглашения и с торговыми сетями. Увеличивается и количество приемных пунктов, и передвижных по сбору плодов у населения.

Заморозили деньги

Крупнейший швейцарский банк блокировал счета россиян на $5 млрд из-за санкций

Крупнейший швейцарский банк заморозил счета россиян на $5 млрд из-за санкций.

Банк Credit Suisse имена владельцев счетов не сообщает. Таким образом банк пытается обезопасить себя от попадания под американские ограничения. По информации Центробанка России, в 2017 году более $6 млрд долларов были выведены из России в Швейцарию.

Это 14 % от ее общего оттока капитала за границу и почти втрое превышает сумму, выведенную в США.

Курс реабилитации

JPMorgan: курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года

Курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него "потерянным", полагают аналитики JPMorgan.

Они снизили прогноз на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2. Кризис в странах с развивающейся экономикой оказал давление на единую европейскую валюту, вдобавок экономика еврозоны не смогла показать ощутимого восстановления после ослабления в первом квартале, отмечают эксперты.

Новости БВФБ

На торгах в Минске доллар и евро укрепились, российский рубль ослаб

В целом на мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США в преддверии встречи глав мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле.

Стал сильнее доллар и на торгах в Минске. Два рубля пять копеек курс на завтра (2,0560). Евро также в плюсе 2,37 (2,3772). Российский рубль стагнирует на новостях о санкциях - за 100 рублей России менее трех белорусских (2,9974).

Платежная автономия

Европа рассматривает запустить собственную сеть Swift

Германия против монополии США на глобальную платежную инфраструктуру. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал создать новую платежную систему, которая позволила бы Брюсселю быть независимым в финансовых операциях. Маас полагает, что Европа должна укреплять автономию, создавая независимые от США платежные каналы, учреждая Европейский валютный фонд и независимую платежную систему. Европа решительно настроена запустить собственную сеть Swift. Напомним, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей Swift, главный офис которой расположен в Бельгии, позволяет финансовым учреждениям по всему миру отслеживать информацию о финансовых транзакциях. Руководство Swift утверждает, что система политически нейтральна и независима, тем не менее, ранее она уже использовалась для блокирования транзакций и применения санкций США против разных стран, в первую очередь Ирана.

Рыбный год

Цены на красную рыбу в России начали снижаться из-за рекордного улова

Цены на красную рыбу в России начали снижаться из-за рекордного улова. Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году может стать рекордной за последние девять лет. Улов превысит цифру 2016о года на 42 %. Поступление красной рыбы на внутренний рынок увеличится. Влияние на цены будет заметно в сентябре, когда закончится вылов лосося. По оценкам экспертов, розничные цены на красную рыбу могут снизиться на 20-25 %. Стоимость рыбы напрямую зависит от объемов вылова, а осень традиционно является периодом изменения цен.