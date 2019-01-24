Нацбанк представил карту основных задач на 2019 год

Нацбанк опубликовал на своем сайте карту основных задач на 2019 год. К задачам первого уровня отнесли поддержание инфляции в пределах 5 %, надежное и безопасное функционирование банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Кроме того в текущем году регулятор продолжит курс на дедолларизацию экономики.

Беларусь улучшила позиции в рейтинге The Good Country Index

Беларусь 54-я в обновленном рейтинге хороших стран. По сравнению с 2017 годом плюс 24 позиции. Всего в рейтинге The Good Country Index 153 страны. Первая Финляндия, в пятерке также Ирландия, Швеция, Германия и Дания. Беларусь показала один из лучших результатов среди республик бывшего СССР, опередив Украину, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан. Особые успехи в категории "Наука и технологии" - здесь Беларусь 28-я.

Банк "Москва-Минск" провел ребрендинг

Заметное событие на финансовом рынке страны. Банк "Москва-Минск" провел ребрендинг и стал Банком "Дабрабыт". Новое имя и позиционирование направлены на расширение аудитории банка и выступают частью его предпродажной подготовки. Сейчас 99 % акций принадлежит Нацбанку. Уже с 28 января банк начнет работать с новым названием.

Старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер. Операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако с тех пор состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг.

Евросоюз может отменить "золотые визы"

Евросоюз может отменить "золотые визы". Действующая ныне формула получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции может быть пересмотрена по рекомендации Европейской комиссии. Отмывание денег, коррупция, бегство от налогов, финансирование преступных групп - проблемы на которые указывают эксперты комиссии в своем предварительном докладе. В течение десяти лет, благодаря программам "золотых виз", странам Европы удалось привлечь около €25 млрд.

Эксперт: каждый второй работодатель положительно относится к студентам и соискателям без опыта работы

Число белорусских компаний, готовых принять на работу молодых соискателей без опыта, растет. Сегодня каждый второй работодатель положительно относится к студентам и соискателям без опыта работы, если последние готовы обучаться и проявлять инициативу.

При этом еще около 8 % нанимателей убеждены, что нанять сотрудника без опыта работы и обучить его, даже проще, чем переучивать кандидата с опытом работы.

Удмуртия ведет переговоры с белорусской криптобиржей о пробном выпуске криптооблигаций