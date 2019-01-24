3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Экономика дня | 24.01.2019
Нацбанк представил карту основных задач на 2019 год
Нацбанк опубликовал на своем сайте карту основных задач на 2019 год. К задачам первого уровня отнесли поддержание инфляции в пределах 5 %, надежное и безопасное функционирование банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Кроме того в текущем году регулятор продолжит курс на дедолларизацию экономики.
Беларусь улучшила позиции в рейтинге The Good Country Index
Беларусь 54-я в обновленном рейтинге хороших стран. По сравнению с 2017 годом плюс 24 позиции. Всего в рейтинге The Good Country Index 153 страны. Первая Финляндия, в пятерке также Ирландия, Швеция, Германия и Дания. Беларусь показала один из лучших результатов среди республик бывшего СССР, опередив Украину, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан. Особые успехи в категории "Наука и технологии" - здесь Беларусь 28-я.
Банк "Москва-Минск" провел ребрендинг
Заметное событие на финансовом рынке страны. Банк "Москва-Минск" провел ребрендинг и стал Банком "Дабрабыт". Новое имя и позиционирование направлены на расширение аудитории банка и выступают частью его предпродажной подготовки. Сейчас 99 % акций принадлежит Нацбанку. Уже с 28 января банк начнет работать с новым названием.
Старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер. Операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако с тех пор состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг.
Евросоюз может отменить "золотые визы"
Евросоюз может отменить "золотые визы". Действующая ныне формула получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции может быть пересмотрена по рекомендации Европейской комиссии. Отмывание денег, коррупция, бегство от налогов, финансирование преступных групп - проблемы на которые указывают эксперты комиссии в своем предварительном докладе. В течение десяти лет, благодаря программам "золотых виз", странам Европы удалось привлечь около €25 млрд.
Эксперт: каждый второй работодатель положительно относится к студентам и соискателям без опыта работы
Число белорусских компаний, готовых принять на работу молодых соискателей без опыта, растет. Сегодня каждый второй работодатель положительно относится к студентам и соискателям без опыта работы, если последние готовы обучаться и проявлять инициативу.
При этом еще около 8 % нанимателей убеждены, что нанять сотрудника без опыта работы и обучить его, даже проще, чем переучивать кандидата с опытом работы.
Удмуртия ведет переговоры с белорусской криптобиржей о пробном выпуске криптооблигаций
Субъект Российской Федерации, Удмуртия ведет переговоры с белорусской криптобиржей о пробном выпуске криптооблигаций. По мнению российской стороны, это поможет привлечь дополнительные инвестиции в экономику российского региона. Некоторые эксперты связывают желание Удмуртии выйти на криптобиржу с планами создания территории опережающего социально-экономического развития - своего рода тестовой площадки по разработке и проверке законодательного регулирования по обороту криптовалют.