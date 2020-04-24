Экономика дня

Нефтяные компании в России могут начать сжигать нефть для выполнения соглашения ОПЕК+

Нефтегазовый аналитик Пол Сэнки, который в марте одним из первых предсказал отрицательные цены на нефть, заявил, что хранилища для американской нефти к середине года будут переполнены и это неминуемо отразится на всей цепочке поставок. Именно он допускает, что нефть может обвалиться в цене до минус $100 за баррель.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус $100 за баррель в следующем месяце? Вполне возможно".

Уверенности аналитикам добавляет космос. Сигнал со спутника Sentinel-1, отраженный от металлической поверхности нефтехранилищ, оценил заполненность резервуаров. Свободное место для хранения нефти заканчивается.

Флориан Талер, аналитик Oilx:

"При таком тренде к концу мая-началу июня хранилища нефти будут переполнены по всему миру, в том числе в Роттердаме, Сингапуре и на нескольких Карибских островах".

Пьер Андюран, основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital:

"Мы увидим отрицательные цены на нефть, причем очень отрицательные. Сегодня нефть - это очень опасный рынок".

Эксперт: дешевая нефть - это краткосрочный момент

Итак, арифметика апреля:

• 20-го цена майских фьючерсов WTI рухнула на 300 %, впервые в истории став отрицательной.

• 22 апреля нефть марки Brent, на которую ориентируется российский сорт Urals и которую покупает наша страна, опустилась до минимальной отметки 20 последних лет. Июньские фьючерсы на нефть торговались ниже $16 за баррель. Это более чем в 4 раза меньше, чем в январе 2020 года.

Главный вопрос для официального Минска и экономического штаба страны - станет ли дешевая российская нефть, по поставкам которой, наконец, договорились, драйвером роста? Белорусско-российские недоговоренности по нефти с начала года фактически формировали прогноз по ВВП в сторону понижения. Именно по нефтянке недобрали в общем ВВП. И только в апреле начали восстанавливаться.

В апреле при уже низких ценах на нефть экспортная пошлина еще высокая: $52 за тонну

Апрель - время покупать. При уже низких ценах на нефть экспортная пошлина еще высокая - 52 доллара за тонну. По мнению экспертов, лучшая возможность нарастить запасы дешевого сырья и автомобильного топлива в своих хранилищах. Эти объемы позволят белорусским НПЗ работать со стопроцентной загрузкой. Потребности внутреннего рынка будут закрыты, получится закрепиться на ключевом экспортном рынке - в Украине.

Для мирового рынка нефти апрель запомнится и тем, что нефтяную войну удалось остановить. При соблюдении условий сделки всеми ее участниками в дальнейшем можно ожидать и роста цен на нефть.