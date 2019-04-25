Экономика дня

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19 совместных исследовательских центров и лабораторий создано с китайскими учеными
Белорусские бренды впервые представлены на международной выставке в Зимбабве
Белорусские бренды впервые представлены на международной выставке в Зимбабве - одной из крупнейших в южноафриканском регионе. В участниках 435 компаний из 15 стран. Эксперты отмечают, Зимбабве - важный партнер для Беларуси в Африке. Двустороннее сотрудничество развивается в таких сферах, как горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, автомобильные и железные дороги, строительство, транспорт и логистика. Напомним, в прошлом году были заключены многомиллионные контракты на поставку специализированной техники.
Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах
Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. По информации Белинвестбанка, со 2 мая максимальная сумма снятия наличных без комиссионных составит 500 рублей в сутки. Месячный лимит без сбора - 1500 рублей. Впрочем, при снятии налички с карточки в кассах банка комиссию придется заплатить в любом случае. Ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах вводит и "Альфа-Банк". Наблюдатели относят это к выбранной банками целевой стратегии.
Росстат: обнаружили у россиян 700 млрд рублей скрытых доходов
У россиян насчитали млрд рублей скрытого дохода. Помогла новая, как утверждают в Росстате, более совершенная методика расчетов. Теперь к доходам от сдачи в аренду жилья и иного имущества, "авторских вознаграждений и других видов вознаграждения добавлены привлечение кредитов за рубежом, вывод средств в иностранные банки и средства от реализации финансовых активов. Пересчитав, оценили, что за последние пять лет доходы населения снизились примерно на 8 %, а не на 10 %, как заявлялось ранее. Статистики обнаружили у россиян 700 млрд рублей скрытых доходов.
Чистая прибыль Boeing рухнула на фоне скандалов с 737 MAX
Чистая прибыль Boeing рухнула на фоне скандалов с 737 MAX. Прибыль по сравнению с прошлым года за первый квартал меньше на 13 %. За январь-март 2019 года Boeing получил $2,15 млрд чистой прибыли. Напомним, после крушения Boeing 737 MАХ в Эфиопии и Индонезии, в результате которых суммарно погибли 346 человек, от использования самолетов 737 MАХ отказался ряд авиакомпаний, а страны запретили их полеты в своем воздушном пространстве. Уже в марте из-за скандала Boeing фактически перестал поставлять эту модель лайнера. А с середины апреля компания временно сократила производство 737-го MАХ.
Аналитики компании считают, что общая сумма убытков из-за МАХ 737 - около 1 миллиарда долларов. Независимые эксперты называют сумму втрое большую.
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