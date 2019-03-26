Экономика дня

В 2018 году по госпрограмме инновационного развития открыто 19 новых производств. А в общем объеме белорусского экспорта такая продукция занимает почти треть.





В Минске прошел белорусско-польский бизнес-форум

Инновации и проекты в IT-сфере стали центральной повесткой сегодняшнего белорусско-польского бизнес-форума. Товарооборот двух стран за прошлый год превысил два с половиной миллиарда долларов. Это лучший показатель за 8 лет. И впервые у Минска положительное сальдо. В пользу нашего экспорта сыграл рост поставок продукции металлургии, нефтехимии и деревообработки. Теперь стороны ставят новую планку - три миллиарда долларов. Новые IT-проекты как раз помогут достичь такого результата.

Польский бизнес активно инвестирует в экономику Беларуси. Сумма за прошлый год - 445 миллионов долларов.

МНС: растет количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения

Упрощенную систему налогообложения применяют более половины субъектов хозяйствования страны, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.

На начало года его использовали 36 % всех организаций (36,2 %) и 60 % (60,4 %) индивидуальных предпринимателей. Всего упрощенную систему используют свыше 210 тыс. субъектов хозяйствования.

За последних 8 лет количество таких плательщиков возросло в два раза. По мнению специалистов, бизнес привлекает простота исчисления, упрощенный учет и низкие ставки.

БелАЗ впервые поставил карьерную технику в Пакистан

БелАЗ впервые поставил карьерную технику в Пакистан. Работать он будет на крупнейшем цементном производстве. Поставку белорусской карьерной техники осуществила компании Greaves, которая является партнером жодинского завода в Пакистане. До сих пор основу белорусского машиностроительного экспорта в Пакистан составляли сельскохозяйственные тракторы.

Общий объем белорусского экспорта, профинансированного с участием Банка развития, достиг $1 млрд

Банк развития существенно увеличил объемы поддержки отечественного экспорта. Общий объем белорусского экспорта, профинансированного с участием Банка развития, к настоящему моменту достиг 1 миллиарда долларов. Как заявляют в банке, экспортное кредитование рассчитано прежде всего на стимулирование экспорта в странах дальней дуги.

Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития Беларуси:

"Это такие рынки дальней дуги, так называемые африканские страны, Юго-Восточный регион. С ними работать на самом деле для простого предприятия очень сложно, нужно оценивать риски, что опять же очень сложно делать. И здесь банковская поддержка принципиально важна, потому что банк берет на себя риски платежеспособности контрагента".



В ЕС введут обязательное наличие в автомобилях бортовых самописцев

В новых правилах Евросоюза о повышении уровня безопасности на дорогах с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, черными ящиками и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства.