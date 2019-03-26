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Экономика дня
В 2018 году по госпрограмме инновационного развития открыто 19 новых производств. А в общем объеме белорусского экспорта такая продукция занимает почти треть.
В Минске прошел белорусско-польский бизнес-форум
Инновации и проекты в IT-сфере стали центральной повесткой сегодняшнего белорусско-польского бизнес-форума. Товарооборот двух стран за прошлый год превысил два с половиной миллиарда долларов. Это лучший показатель за 8 лет. И впервые у Минска положительное сальдо. В пользу нашего экспорта сыграл рост поставок продукции металлургии, нефтехимии и деревообработки. Теперь стороны ставят новую планку - три миллиарда долларов. Новые IT-проекты как раз помогут достичь такого результата.
Польский бизнес активно инвестирует в экономику Беларуси. Сумма за прошлый год - 445 миллионов долларов.
МНС: растет количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения
Упрощенную систему налогообложения применяют более половины субъектов хозяйствования страны, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.
На начало года его использовали 36 % всех организаций (36,2 %) и 60 % (60,4 %) индивидуальных предпринимателей. Всего упрощенную систему используют свыше 210 тыс. субъектов хозяйствования.
За последних 8 лет количество таких плательщиков возросло в два раза. По мнению специалистов, бизнес привлекает простота исчисления, упрощенный учет и низкие ставки.
БелАЗ впервые поставил карьерную технику в Пакистан
БелАЗ впервые поставил карьерную технику в Пакистан. Работать он будет на крупнейшем цементном производстве. Поставку белорусской карьерной техники осуществила компании Greaves, которая является партнером жодинского завода в Пакистане. До сих пор основу белорусского машиностроительного экспорта в Пакистан составляли сельскохозяйственные тракторы.
Общий объем белорусского экспорта, профинансированного с участием Банка развития, достиг $1 млрд
Банк развития существенно увеличил объемы поддержки отечественного экспорта. Общий объем белорусского экспорта, профинансированного с участием Банка развития, к настоящему моменту достиг 1 миллиарда долларов. Как заявляют в банке, экспортное кредитование рассчитано прежде всего на стимулирование экспорта в странах дальней дуги.
Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития Беларуси:
"Это такие рынки дальней дуги, так называемые африканские страны, Юго-Восточный регион. С ними работать на самом деле для простого предприятия очень сложно, нужно оценивать риски, что опять же очень сложно делать. И здесь банковская поддержка принципиально важна, потому что банк берет на себя риски платежеспособности контрагента".
В ЕС введут обязательное наличие в автомобилях бортовых самописцев
В новых правилах Евросоюза о повышении уровня безопасности на дорогах с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, черными ящиками и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства.
Бортовые самописцы помогут устанавливать причины ДТП и фиксировать внимательность водителей. Также в легковых авто и фургонах установят системы удержания полосы, экстренного торможения и улучшенные ремни безопасности. В Еврокомиссии надеются, что подобные меры помогут к 2038 году избежать по меньшей мере 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней.
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