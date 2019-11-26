Правительство обеспокоено неэффективной работой цементных и стекольных заводов страны. Сегодня это стало отдельной повесткой заседания президиума Совмина. Кабмин отметил проблемы с экспортом, загрузкой мощностей, а также активными посредническими схемами (они приводят к удорожанию сырья и готовой продукции). Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.



Отрасли, о которых идет речь, стратегические для страны. Особенно цементная.





Правительство обеспокоено неэффективной работой цементных и стекольных заводов страны

Заводы получили колоссальные ресурсы для модернизации, им предстоит возвращать кредиты. Это требует агрессивного маркетинга на внешних рынках. Напомним, украинский рынок для белорусского цемента закрыт по причине введения антидемпинговых пошлин южной соседкой в отношении импорта. Сегодня белорусские заводы стремятся к сохранению позиций на российском и активному освоению европейских рынков.

Дмитрий Микуленок, Министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Надо научиться продавать. Рынок российский, на который ориентировались заводы еще буквально два года назад, мы потихоньку диверсифицируем, чтобы быть уверенными, что сможем переориентироваться в случае каких-то ситуаций на другие рынки. С июля мы не поставляем на Украину цемент, переключились на другие рынки, Евросоюза в основном. Поэтому будем и дальше замещать, не увеличивая поставки на Россию, а именно на Евросоюз".

Особое внимание правительства к стеклозаводу "Неман". Сумма долгов за топливно-энергетические ресурсы, а также по кредитам составляет порядка 200 миллионов рублей, тогда как годовая выручка от реализации готовой продукции лишь 40 миллионов.

Услуги фиксированной телефонной связи и почты исключены из сферы естественных монополий

Услуги фиксированной телефонной связи и почты исключены из сферы естественных монополий. Как ранее заявляли в МАРТ, цель - предоставить возможность работать сегодня на этом рынке любым юридическим лицам, и сделать его конкурентным. Напомню, Белтелеком и Белпочта пока занимают доминирующее положение, к ним будут применяться меры антимонопольного регулирования как к доминантам. Изменения в закон "О естественных монополиях" вступят в силу 23 мая 2020 года. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли надеются, что деятельность компаний на этом рынке будет более прозрачной.

Для белорусского топлива тестируют водный путь доставки

Для белорусского топлива тестируют водный путь доставки. Об этом сообщают в пресс-службе концерна "Белоруснефть". Ожидается, что такая транспортировка дополнит существующие железнодорожный, автомобильный и трубопроводный маршруты. По транспортному коридору Припяти маршрутом Мозырь - Брест прошла пробная партия дизельного топлива в 350 тонн. Специалисты изучат все плюсы и минусы маршрута и общую экономическую составляющую проекта речных поставок топлива. Только после этого будет принято решение о дальнейшем развитии направления.

Volkswagen решил стать крупным производителем софта