Экономика дня

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С 1 января 2020 г. купюры образца 2000 года примут только в Нацбанке
Обмен будет производиться без ограничений и взимания вознаграждения до конца 2021 года. После деньги станут недействительными.На сегодня из активного обращения уже изъято более 75 процентов старых денег средних номиналов и около 40 процентов мелких банкнот.
В Беларуси могут ввести отдельные ограничения в торговле нетабачными жевательными смесями с никотином
В Беларуси могут ввести отдельные ограничения и запреты в торговле нетабачными жевательными смесями с никотином. Проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли как разработчик документа отмечает, что оборот таких изделий с никотином сейчас в Беларуси законодательством не регулируется.
Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
"По исследованиям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий, потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина, чем курильщики. В итоге развивается и быстрая зависимость".
Власти Китая обнародуют в начале 2020 г. трехлетний план действий по реформированию госпредприятий
Власти Китая обнародуют в начале 2020 г. трехлетний план действий по реформированию госпредприятий. Цель плана - повысить эффективность сектора и создать лидеров мирового уровня. Пекин не скрывает, что стремится к новым прорывам и ищет новых стратегических инвесторов из частного сектора. Сегодня госпредприятия доминируют в экономике Китая, контролируя добычу природных ресурсов, электроэнергетику, коммунальный сектор, а также другие важнейшие отрасли экономики. Контрольные пакеты акций государства есть в таких предприятиях, как Lenovo (производитель компьютеров) или автомобильной корпорации Chery.
Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере 75 миллиардов долларов
Примечательно, что китайские власти участвуют в поддержке и своих частных компаний. Транснациональная корпорация Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере 75 миллиардов долларов в виде субсидий, кредитных ресурсов, налоговых льгот и других форм финансовой помощи. Такой масштаб господдержки существенно превосходит помощь, которую получили от правительств своих стран ближайшие конкуренты компании. Вливания позволили Huawei поддерживать более низкие цены, чем у конкурентов.
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