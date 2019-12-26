Экономика дня

С 1 января 2020 г. купюры образца 2000 года примут только в Нацбанке

Обмен будет производиться без ограничений и взимания вознаграждения до конца 2021 года. После деньги станут недействительными.На сегодня из активного обращения уже изъято более 75 процентов старых денег средних номиналов и около 40 процентов мелких банкнот.

В Беларуси могут ввести отдельные ограничения в торговле нетабачными жевательными смесями с никотином

В Беларуси могут ввести отдельные ограничения и запреты в торговле нетабачными жевательными смесями с никотином. Проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли как разработчик документа отмечает, что оборот таких изделий с никотином сейчас в Беларуси законодательством не регулируется.

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли:

"По исследованиям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий, потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина, чем курильщики. В итоге развивается и быстрая зависимость".

Власти Китая обнародуют в начале 2020 г. трехлетний план действий по реформированию госпредприятий

Власти Китая обнародуют в начале 2020 г. трехлетний план действий по реформированию госпредприятий. Цель плана - повысить эффективность сектора и создать лидеров мирового уровня. Пекин не скрывает, что стремится к новым прорывам и ищет новых стратегических инвесторов из частного сектора. Сегодня госпредприятия доминируют в экономике Китая, контролируя добычу природных ресурсов, электроэнергетику, коммунальный сектор, а также другие важнейшие отрасли экономики. Контрольные пакеты акций государства есть в таких предприятиях, как Lenovo (производитель компьютеров) или автомобильной корпорации Chery.

Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере 75 миллиардов долларов