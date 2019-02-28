Экономика дня

Нацбанк с 1 марта ограничивает использование инвалюты в расчетах между резидентами

Меры по либерализации валютного законодательства также коснулись и юридических лиц. Одновременно НББ радикально ограничил использование иностранной валюты в расчетах между резидентами (за исключением банковских операций), в том числе ограничил выпуск предприятиями-резидентами и банками валютных облигаций. Банкам запрещено взимать с клиентов вознаграждение в инвалюте за исключением процентов за пользование валютным кредитом. Нацбанк также исключил возможность выдачи своих разрешений на проведение расчетов в инвалюте на территории Беларуси. Ранее выданные разрешения прекращают действие с 1 марта 2019 года.

В Беларуси готовится масштабная либерализация условий деятельности на страховом рынке

В Беларуси готовится масштабная либерализация условий деятельности на страховом рынке. Предложения содержатся в проекте стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года, который Минэкономики вынесло на общественное обсуждение.

В документе предусмотрена выработка в 2019 году "предложений о целесообразности развития конкурентоспособности организаций в страховой и банковской сфере путем преобразования государственных страховых организаций в акционерные общества". Также предлагается "приватизации доли государства в страховых организациях, не оказывающих существенного влияния на функционирование рынка страховых услуг".

Белтаможсервис вводит в эксплуатацию транспортно-логистический центр "Каменный Лог"

Белтаможсервис с 1 марта вводит в эксплуатацию транспортно-логистический центр вблизи республиканского пункта пропуска "Каменный Лог". Центр расположен на 147 км автодороги М7 Минск - Вильнюс, входящей в 9-й трансъевропейский транспортный коридор. Предполагает использование инновационных технологий, в том числе следование транспортных средств по бестранзитной технологии.

Беларусь возглавила рейтинг стран для бюджетного отдыха

Беларусь возглавила рейтинг стран для бюджетного отдыха.

Cервис Skyscanner детально проанализировал стоимость поездкина двоих взрослых на две недели в разные страны мира, определив самые бюджетные направления. При составлении рейтинга учитывались стоимость перелета в обе стороны, проживания в отеле или арендованной квартире, питания в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения.

На первое место эксперты поставили Беларусь, для отдыха в которой, по их оценке, потребуется 1360 в долларовом эквиваленте. Также в первой пятерке - Молдова, Абхазия, Армения и Грузия. Далее по доступности Индия, Венгрия, Турция, Словакия и Азербайджан.

Жюри Mobile World Congress2019 назвало победителем HuaweiMate20Pro

Эксперты назвали лучший смартфон 2018года. Жюри международной выставки в Барселоне присвоило этот титул китайскому Huawei Mate 20Pro. Как отмечается, за звание лучшего смартфона боролись iPhoneXS Max, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9. Впрошлом году победа вэтой номинации досталась iPhoneX . Победитель этого года Смартфон Huawei Mate 20Pro обойдется в2,6тысячи долларов.

Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам