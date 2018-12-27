Экономика дня

Товарооборот Беларуси и Азербайджана за 10 месяцев 2018 года превысил $400млн

Товарооборот Беларуси и Азербайджана за 10 месяцев 2018-го превысил $400 млн. К концу года ожидается до 500 миллионов. По данным нашей дипмиссии в Баку, Беларусь экспортировала в Азербайджан продукцию машиностроения, нефтехимии, деревообработки, фармацевтики и военно-технического назначения. Из Азербайджана в Беларусь импортирована продукция нефтехимии, хлопковолокно, овощи, фрукты и другие виды продукции не нефтяного сектора. При этом азербайджанский экспорт в Беларусь вырос на 44%, белорусский в Азербайджан - в 3 раза. Стало также известно, что в Азербайджане будет построено крупное фармпредприятие с белорусскими инвестициями.

2018-й стал хорошим годом для электронной коммерции

2018-й стал хорошим годом для предпринимателей, занятых в электронной коммерции. По оценкам экспертов, за год рынок вырос на 20% и превысил 1,5 млрд. рублей. Потребители стали больше доверять интернет-магазинам и расплачиваться за покупки до того, как увидят товар вживую. Это стимулировало всплеск популярности дополнительных сервисов - онлайн-платежей и доставки. С января по октябрь количество интернет-магазинов в стране увеличилось на 15%. В следующем году оно может превысить 20 тысяч.

Столичные новостройки продолжают дорожать, затишье на вторичном рынке

Столичные новостройки продолжают дорожать, затишье на вторичном рынке жилья. Риелторы отмечают: за неделю стоимость квадрата в новых домах Минска подросла на две десятые процента, сегодня средняя цена на "первичке" - 1271 в долларовом эквиваленте. Отмечается, что за последние 2 месяца цены на первичном рынке жилья поднялись в среднем на 2%. Б/у-сектор столицы стоит на месте. Сегодня 1323 у. е. стоит в среднем квадрат на вторичном рынке столичной недвижимости.

Цена на нефть марки Brent выросла на 8,5% после произошедшего во вторник обвала

Цена на нефть марки Brent превысила $55. Стоимость нефти марки Brent входе торгов на биржеICE вЛондоне выросла на 8,5% после произошедшего во вторник обвала. Цена за баррель достигла $55,1.

Нефть начала стремительно дешеветь с17декабря. Вминувший вторникцена упала до минимума сентября 2017года. Стоимость барреля марки Brent опустилась на 3,59%- до 51,89доллара.

Доллар и российский рубль на торгах 20 декабря подешевели, евро подорожал

И в завершение о валютах. Доллар и евро сегодня на торгах подешевели, российский рубль подорожал.