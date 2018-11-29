Экономика дня

Нацбанк в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физлицами счетов в иностранных банках

Зампред Нацбанка анонсировал отмену ограничений на открытие физлицами счетов в иностранных банках. Также предполагается упростить валютные операции при использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси.

Заявления сделаны на полях международного делового форума "Перекресток Беларусь". Это новый проект Банка развития. Здесь же стало известно о планах правительства упростить для иностранных партнеров доступ к акциям белорусских предприятий.

Разрабатываются современные серии доступных частных домов

Будущее жилищного строительства в Беларуси - за индивидуальной застройкой. Предприятия строительного комплекса в ближайшие годы готовы предложить типовые серии домов, квадратный метр в которых будет сопоставим по стоимости с многоэтажной панелью. Отметим, что к этой теме всерьез повернулся строительный гигант МАПИД. Неделей ранее предприятие показало очень даже приличные дома под ключ, стоимость метра в которых около 800 рублей. Тренд на массовую индивидуальную застройку считают разумным и готовы поддержать местные производители.

C 1 декабря к национальной системе электронного сбора платы за проезд присоединяются 3 новых участка

С 1 декабря в Беларуси расширяется сеть платных дорог. К национальной системе электронного сбора платы за проезд присоединяются 3 новых участка.

На трассе Р28 с 12 по 32 километр, а также на реконструированной гродненской трассе М6, два участка - с 57-го по 134-й и с 196-го по 212-й.

Соответственно, добавляются три новых пункта обслуживания, которые позволят и делать все необходимые действия до выезда на платную дорогу.

Напомним, коммерческая эксплуатация электронной системы сбора платы за проезд BelToll началась в 2013 года. Плата взимается со всех транспортных средств, кроме автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза

Brexit может обвалить ВВП Великобритании на 8%

Великобритания рискует получить еще больший удар по своей экономике, чем во время глобального финансового кризиса 2008-го в случае, если она покинет Евросоюз без особого соглашения, заявил Банк Англии. Уже через год после расставания с ЕС ВВП Великобритании упадет на 8%, жилая недвижимость потеряет в цене 30%, а коммерческая -48%. Национальная валюта подешевеет по отношению к доллару на 25%. Безработица достигнет 7,5%, инфляция поднимется до 6,5%. Позитивный сдвиг наметится лишь к 2023 году - заключает исследование банка Англии.

Еврокомиссия представила в Брюсселе стратегию по защите климата

В Европе хотят отказаться от нефти, угля и газа. Еврокомиссия представила в Брюсселе стратегию по защите климата. Согласно ей, планируется в ближайшие 30 лет довести выброс парниковых газов в ЕС до нуля. Для этого придется максимально переключиться на электроэнергию из возобновляемых источников - ездить на электромобилях и даже отапливать жилье при помощи электричества.