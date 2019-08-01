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Экономика дня
Транснефть: контроль за количеством и качеством нефти будет усилен
В руководстве компании заявили, что в частности будут созданы контрольно-аналитические испытательные центры в крупных узловых точках системы магистральных трубопроводов. Они будут мониторить качество нефти. Также будет усилена ответственность за нарушение требований техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и использованию".
С 1 августа Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
С сегодняшнего дня Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 94 доллара за тонну, ранее - чуть более 100. Синхронно снижены пошлины на прямогонный и товарный бензин, на легкие, средние дистилляты дизельного топлива и других категорий нефтепродуктов. Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и нефтепродуктов изменялись 1 июля. Также в сторону понижения.
Средняя стоимость строительства 1 м² жилья за счет всех источников финансирования в Беларуси в первой половине 2019 года - 1053 руб.
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по Беларуси за январь-июнь 2019 года составила Br1053, с использованием государственной поддержки - Br880. Такие данные представило Минстройархитектуры. В январе-июне в Беларуси построено 1 млн 705 тысяч кв.м. жилья. Из них более трети: для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для строящихся с господдержкой. Всего в 2019 году белорусские строители планируют возвести 4 млн кв.м. жилья, из них с господдержкой - более 1 млн кв.м.
Минстройархитектуры: реконструкция трассы М1 (Е30) начнется не ранее 2021 года
Прокомментировали в Минстройархитектуры и перспективы реконструкции трассы М1 (Е30). Начнется она не раньше 2021 года, но, по словам замминистра Алексея Авраменко, будет масштабной. И цитата: "Хотелось бы убрать все пересечения на одном уровне (особенно много их в Брестской области) и сделать из этой трассы автомагистраль. Сейчас готовится обоснование проекта, рассматриваются разные варианты дорожной одежды". Конец цитаты. Работы пройдут поэтапно, протяжённость этой важнейшей артерии на территории Беларуси составляет 610 км.
ОЭСР: в качестве создания условий для бизнеса Беларусь продвинулась в экологии, банкротстве и инновациях
Лучшие в экологии, банкротстве и инновациях в странах "Восточного партнерства"! Отстаем - в вопросах конкуренции. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, условия для малого и среднего предпринимательства наиболее впечатляющих результатов Беларусь достигла в политике экологического ориентирования бизнеса, став абсолютным лидером среди стран "Восточного партнерства". Также лучшие мы по условиям банкротства и возобновления деятельности. В республике сократились время и стоимость этих процедур. Беларусь в лидерах и в части инновационной политики, уступаем только Грузии. Инновационная инфраструктура в нашей стране расширилась, в том числе за счет ПВТ и индустриального парка "Великий камень" и во многом соответствуют лучшим практикам ЕС. Самым скромным оказался результат в оценке условий конкуренции. В белорусском законодательстве имплементирован 51 критерий свободной конкуренции,что составляет 70 % от критериев, реализуемых в Евросоюзе.
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