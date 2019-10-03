Экономика дня

О презумпции добросовестности компаний, предприятий и фирм на рынке Беларуси говорили сегодня на Совете по развитию предпринимательства. Основной вопрос - правоприменительная практика. Ведь прописать каждый случай в законах сложно.

Подробности узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка. Символично, что заседание предпринимательского совета прошло в здании Верховного суда.



На Совете по развитию предпринимательства первый вице-премьер отметил, что в Беларуси сделаны серьезные шаги по либерализации бизнеса. Речь об отмене 488 указа "О лжепредпринимательстве" и уголовных статей относительно экономических нарушений. Самая обсуждаемая тема в бизнес-кругах на сегодня - 33-я статья Налогового кодекса, где прописана ответственность и основания для доначисления неуплат за прошлые годы - это очень пугает бизнес.







С ноября в Беларуси устанавливается голландский метод проведение торгов



В Беларуси впервые устанавливается новый метод проведения торгов - на понижение (так называемый голландский метод). Соответствующее постановление Минэкономики "Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)" вступит в силу 13 ноября. Голландский аукцион позволит существенно ускорить реализацию залогового имущества, подняться в мировом рейтинге простоты ведения бизнеса.



ООН: в мире на помойку выбрасывают треть всех продуктов питания

В мире на помойку выбрасывают треть всех продуктов питания, сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Мировая экономика теряет из-за этого порядка миллиарда долларов в год. ООН призывает владельцев ресторанов и магазинов, а также граждан бережно относиться к продуктам. В мире ежегодно производят 4 млрд тонн продовольствия, и этого хватит на всех жителей планеты, если продукты питания использовать и распределять с умом и по назначению, отмечается в докладе Всемирной продовольственной программы.



Доллар и евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, российский рубль подорожал