Экономика дня

Февральские цены оценил Белстат. В лидерах подорожания - свежие огурцы и сетевой газ. Дешевели цитрусовые и груши. В списке того, что стало дешевле, также виноград, свинина и сахар. Напротив, прибавили в цене свежие овощи.



Более детально о ценах и финансах расскажет мой коллега Андрей Лаптенок в "Экономике дня".





Овощи и правда в среднем подорожали более чем на 11 %. Фрукты - чуть более чем на 2 %. Впрочем, эксперты ссылаются на сезонность.





Белстат: инфляция в Беларуси в феврале составила 1,3 %

Промтовары за февраль почти не менялись в цене. Однако дешевела сезонная одежда и обувь. Услуги в среднем добавили около 3 %. Самым заметным было увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги (на 10,35 %). Итоговая инфляция в феврале составила 1,3 %. Напомним, ранее министр экономики Дмитрий Крутой, комментируя цифры февраля, отметил: "Февральская инфляция является индикатором квартальной оценки. Исторически сезонно у нас в первом квартале инфляция все время выше. И мы можем даже до 40 % годового лимита в первом квартале выбирать именно из-за фактора погоды и увеличения цен на жилищно-коммунальные услуги в рамках 5 $".

Эксперты: белорусы остаются чистыми продавцами валюты

В первые месяцы этого года наши соотечественники продолжают оставаться чистыми продавцами валюты. Таковы данные Нацбанка.

В январе-феврале физлица продали наличной и безналичной валюты на $ 1,352 млрд в эквиваленте, купили $ 1,29 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $ 61,7 млн.

Евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел

Валюты относительно вчерашних торгов торговались с точностью до наоборот. На этот раз дорожали евро и российский рубль, а дешевел доллар США. Курсом на завтра доллар BYN 2,1381. Евро BYN 2,4086. За 100 российских рублей BYN 3,2516.

В России намерены развивать только сильные регионы

Российское правительство намерено развивать только сильные регионы. В списке "центры перспективного экономического роста". Кроме Москвы и Санкт-Петербурга - 18 крупнейших городов России. Среди приоритетных территорий и те, через которые проходит транзит грузов по маршрутам север-юг и восток-запад. Планируют инвестировать в инфраструктуру, чтобы сократить время грузовых перевозок между западной границей России и Китаем с 10 дней до 7 и менее, что существенно повысит транзитную привлекательность маршрута, проходящего и через территорию Беларуси.

Ryanair ограничит права граждан Великобритании по владению акциями компании в случае выхода страны из ЕС без соглашения

Британцы не смогут приобретать акции крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы, если перестанут считаться гражданами стран - членов ЕС. Ирландская Ryanair сообщила, что ограничит права граждан Великобритании по владению акциями компании в случае выхода страны из Евросоюза без полноценного соглашения. Как сообщалось ранее, крупнейший европейский лоукостер опасается проблем с поставкой запчастей после неурегулированного Брексита и принимает соответствующие меры предосторожности.

БелАЗ увеличивает экспорт карьерной техники в Россию