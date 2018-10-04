Экономика дня

"Заряженный" форум

Белорусский энергетический и экологический форум стартует в понедельник в Минске

Вопросы большой энергетики, альтернативных источников и сохранения окружающей среды. Белорусский энергетический и экологический форум стартует в понедельник в Минске. Он соберет около 300 организаций из 16 стран. Представители компаний обсудят вопросы охраны природы, повышение энергоэффективности и развитие умных городов. Главной темой станет внедрение новых технологий.

К слову, в канун глобального форума по экологии пройдет двусторонний белорусско-германский энергетический форум.

Новый рекорд

На Лондонской бирже стоимость фьючерса Brent с поставкой в декабре выросла на 1,56 % до $86,09

Цена на нефть устанавливает новый рекорд. Сегодня на Лондонской бирже стоимость фьючерса Brent с поставкой в декабре 2018 выросла на 1,56 % и составила по 86 долларов 9 центов за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 86 долларов за баррель 3 ноября 2014 года. Россия в этой связи демонстрирует большой оптимизм. Мировые цены на нефть имеют потенциал дальнейшего роста из-за фактора неопределенности, заявил глава Минэнерго России Александр Новак. В частности, рынок качает из-за возможности введения санкций в отношении Ирана.

Тревожный прогноз

Глава МВФ К. Лагард: глобальные риски начали материализовываться

Международный валютный фонд сделал тревожный прогноз для мировой экономики.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что глобальные риски начали материализовываться. Среди основных рисков она назвала протекционистскую риторику, которая превращается в "реальные торговые барьеры", а также давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США. Глава МВФ призвала страны мира решить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

Валютный рынок

Доллар и евро на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, российский рубль подешевел. На завтра установлены такие официальные курсы: доллар США - 2,1508, евро также в зеленом - 2,4708. Курс рубля России снизился - 3,2502 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Дали пять

Коммерческую сеть 5G запустили в нескольких городах в США