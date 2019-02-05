Экономика дня

Количество неиспользуемых объектов госсобственности в Беларуси сокращается. Сегодня любой желающий может приобрести недвижимость на самых разных условиях: путем покупки, даже за базовую величину, аренды с последующим выкупом или даже безвозмездной передачи. Впрочем, в правительстве продолжают обсуждение мер, которые помогут эффективнее использовать госимущество и вовлечь его в хозяйственный оборот.

Сегодня эти вопросы стали центральными в очередном заседании президиума Совмина.

Статистика в общем позитивная. По итогам прошлого года, число объектов с нерешенной судьбой сократилось почти на 2 тысячи. Хотя формально от плана отстают. В правительстве рассчитывают это исправить.

Правительство: Все неиспользуемые объекты госсобственности необходимо эффективно вовлечь в хозоборот

В качестве цели прошлого года - почти три тысячи объектов (2 тыс. 871). По итогам 2018-го, количество неиспользуемых объектов сократилось на 1 тыс. 788 или 62% от плана. Наблюдается уход от практики, когда "сложные" здания передавались из республиканской собственности в коммунальную и переводились на баланс ЖКХ и т. д.

Делается ставка и на инвесторов. Проводится работа по совершенствованию имущественной электронной площадки с картографическим интерфейсом и более оптимальной системой поиска необходимого объекта. Объекты можно будет искать, вводя такие параметры, как стоимость, технические характеристики, расположение.

В Беларуси впервые за 5 лет выросло количество регистрируемых субъектов хозяйствования

Минюст поделился статистикой. В Беларуси в 2018 году впервые за последние пять лет наблюдался рост количества регистрируемых субъектов хозяйствования.

Итоговая цифра: 46 тысяч юрлиц и ИП, что на 7% больше, чем в 2017 году. Сейчас в Едином государственном регистре содержится информация в отношении почти полутора (1,4) миллионов субъектов хозяйствования, из которых более 402 тыс. значатся действующими. Посредством веб-портала Единого госрегистра было подано около 5 тыс. различных заявлений и уведомлений, что на 70% больше, чем в 2017 году.

В стране растет качество социальной рекламы

В стране растет качество социальной рекламы, которая давно признается экспертами как универсальный инструмент диагностики и коррекции "болевых точек" общества - таких, как наркомания, курение, алкоголизм или безопасность на дорогах.

В числе перспективных тем социальной рекламы этого года: семейные ценности, уважение к старшим и забота о них, информирование о сферах ответственности госорганов.

Беларусь и Россия до 1 марта рассмотрят обоснованность действующих ограничений на взаимные поставки продукции АПК

Ветеринарная служба Беларуси и специалисты Россельхознадзора до 1 марта рассмотрят обоснованность действующих ограничений на взаимные поставки продукции АПК. Такая договоренность достигнута вице-премьерами Беларуси и России Михаилом Русым и Алексеем Гордеевым. Ранее белорусская сторона настаивала на скорейшей выработке индикативного баланса, фактическом плане взаимных поставок сельхозпродукции. Сегодня более 60 перерабатывающих предприятий белорусского мясо-молочного комплекса не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок.

Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

И коротко о валютах. Доллар и евро на торгах в Минске сегодня подешевели, российский рубль подорожал.