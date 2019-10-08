Экономика дня

Япония запустит программу поддержки развивающихся стран в области управления отходами. Об этом на днях заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ставка будет сделана на инновации. Бюджет, а также принципы, по которым правительство Японии будет выбирать страны для программы поддержки, Абэ не назвал. Достаточно ли ресурсов для подобных инвестиций у третьей по величине экономики мира, которая еще недавно испытывала трудности, узнаем из "Экономики дня". На фоне торговой войны между США и Китаем Япония как раз выходит из-под давления. И лучше всего это видно по японской иене.

JPMorgan: японская валюта самая привлекательная в сравнении с другими валютами-убежищами

Иена занимает особое место среди всех основных валют. Валютные стратеги банка JPMorgan назвали ее едва ли не самым дешевым инструментом вусловиях глобального экономического спада. Реальный эффективный курс иены на 15 % дешевле среднего значения за 20 лет. Это делает японскую валюту сегодня самой привлекательной в сравнении с другими валютами-убежищами.







Goldman Sachs: доллар ослабеет в 2020 и в последующие годы, если глобальный рост восстановится

Между тем эксперты еще одного не менее авторитетного банка Goldman Sachs утверждают, что в 2020 году мировая экономика восстановится, правда, это не поддержит валюту номер один - доллар США. Американская экономика находится где-то между замедлением и рецессией. "Доллар ослабеет в 2020 и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", - пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.









Страны ЕАЭС рассчитывают на создание совместной промышленной инфраструктуры в Египте





Создание совместной промышленной инфраструктуры в Египте обсудят завтра в Каире на заседании совета по промышленной политике Евразийского экономического союза. Кроме того, в повестке египетских встреч - работа объектов энергетики на территории союза. Заседание совета пройдет в рамках международной "Большой промышленной недели". В мероприятиях форума примут участие представители реального сектора и бизнеса, главы профильных министерств и ведомств стран Евразийского экономического союза.





Новые рынки сбыта МТЗ планирует осваивать через технологичный модельный ряд





А вот для Минского тракторного Египет уже стал точкой продвижения в Африку и Ближний Восток, а новые рынки сбыта завод планирует осваивать через новый модельный ряд - современную технику с разнообразной мощностью и свойствами, что позволит работать в любых условиях. Более простая и привычная для потребителя техника будет ориентирована на развивающиеся страны и имеет демократичные цены. А новая линейка техники будет предложена в основном требовательным рынкам Европы и Америки. В ближайших планах дополнить серийную продукцию автоматическими трансмиссиями и системами автовождения.





Аудиторская палата Беларуси может заработать до конца этого года





Аудиторская палата Беларуси, создание которой предусмотрено новой редакцией закона об аудиторской деятельности, может заработать до конца этого года. Учредительное собрание пройдет в начале ноября. В Беларуси почти 500 субъектов аудиторской деятельности. Все они в ближайшее время получат персональные извещения-приглашения принять участие в учредительном собрании. Там же планируется утвердить устав Аудиторской палаты и избрать коллегиальный исполнительный орган.





Исследование: В России нелегальный рынок такси растет быстрее легального



