Экономика дня

Беларусь по объему товарооборота сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России и первое - среди стран СНГ. Об этом говорят данные о российской внешней торговле за 9 месяцев. Они опубликованы сегодня Федеральной таможенной службой России.



Беларусь сохраняет 4 место среди всех торговых партнеров России



Итак, белорусско-российский товарооборот в январе - сентябре составил 26 млрд. 404 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом он увеличился на 14%. Беларусь по объему торговли с Россией обошли только Китай, Германия и Нидерланды. По итогам 2017 года Беларусь также являлась четвертым торговым партнером России среди всех стран мира и первым - среди государств СНГ.





Польша заключила 24-летний контракт на поставку сжиженного газа из США

Польша заключила 24-летний контракт на поставку сжиженного газа из США. Контракт подразумевает поставку в страну 2 миллионов тонн сжиженного природного газа. США согласились поставлять Польше газ на 20-30 процентов дешевле, чем Газпром. Напомним, Варшава, в числе прочих, выступает против строительства газопровода "Северный поток - 2", считая, что проект угрожает энергетической безопасности Европы. Вашингтон также не исключает введения санкций в отношении газопровода.



Аналитики Citigroup: возможен подъем цен на нефть до $100

Аналитики Citigroup не исключают возможности подъема цен на нефть до $100 за баррель в текущем году. Котировки могут подскочить из-за возможных перебоев с поставками из Ирана и Венесуэлы в связи с американскими санкциями. Тем временем, Goldman Sachs сохраняет прогноз стоимости Brent на конец текущего года в районе 80 долларов за баррель. Опасения относительно спроса, которые тянут цены вниз, могут оказаться чрезмерными, полагают аналитики банка. К концу 2019 года они ожидают цену Brent в районе 65 долларов за баррель



Доллар и евро на торгах в Минске подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро сегодня на торгах в Минске подорожали, российский рубль подешевел. На завтра установлены такие официальные курсы: доллар США - 2,1219, евро также сегодня в зеленом - 2,425. Курс рубля России снизился - 3,2034 за 100 российских по Нацбанку на завтра.



Прогноз: впервые в истории продажи смартфонов снижаются