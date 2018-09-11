Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1 %, сообщает Национальный статкомитет. Продовольственные товары в августе подешевели на 0,2 % по сравнению с июлем этого года и подорожали на 4,3 % по сравнению с августом 2017. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6 % по сравнению с июлем 2018 года и на 2,8 % по сравнению с августом предыдущего года. По итогам 2018 года инфляция в Беларуси не должна превысить 6 %.

Белорусский рубль ослаб к корзине валют

Экономика не ощущает инфляционного давления, несмотря на некоторое ослабление курса белорусского рубля, который сегодня вновь ослаб к трем основным валютам. Доллар курсом на завтра 2,1673. Евро 2,5187. За 100 российских рублей 3,0966.

Российский рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти и ослабления курса доллара на рынке Forex

Российский рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти и ослабления курса доллара на рынке Forex. Курс доллара с расчетами завтра в первый час торгов Московской биржи отошел от отметки 70 рублей (69,9), евро также подешевел (81,29 руб.). Участники рынка ждут и пятничного заседания Центробанка России по теме изменения ключевой ставки,снижения давления на валюты развивающихся стран после информации о, возможно, скором заключении сделки по Брексит. Говорить о переломе в пользу рубля говорить преждевременно, впрочем, эксперты не сомневаются, что он будет. Это поддержит и белорусскую валюту.

Администрация Трампа продлила торговые санкции против Кубы еще на один год

Президент США Дональд Трамп продлил торговые санкции против Кубы еще на один год. В заявлении, распространенном пресс-службой американского президента от имени Трампа, утверждается, что данный шаг "отвечает интересам США". Санкции США для Острова свободы действуют с 1960 г. По оценкам экспертов, экономический ущерб от эмбарго США в отношении Кубы за последние 12 месяцев составил $ 4 млрд. Нынешняя американская администрация не раз заявляла, что пересмотрит ряд решений о развитии торгово-экономических связей с Кубой, принятых Бараком Обамой.





В России готовы развивать институт семейного бизнеса

В России готовы развивать институт семейного бизнеса. Такой инициативой в первую очередь намерены вовлечь в дело пенсионеров. Торгово-промышленная палата России предлагает создать для этого семейный патент. По замыслу авторов инициативы и разработчиков, система семейного бизнеса для пенсионеров при наличии семейного патента, все трудовые отношения, которые происходят внутри семьи, не должны регулироваться кем-то со стороны. Также семейный патент предлагается использовать и для граждан предпенсионного возраста.

Европейский холдинг инвестировал в новый сервис минского каршеринга 87 млн евро