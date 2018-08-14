Экономика дня

Российская валюта резко выросла относительно доллара и евро

Итак, главная новость финансового рынка сегодня - отскок российского рубля. Он резко вырос к доллару и евро.

Сегодня утром российская валюта прибавила к доллару более 85 копеек. Теперь американец стоит 66 рублей 94 копейки.

Евро подешевел до - до 76 рублей 48 копеек. Помогает рублю дорожающая нефть. Баррель Brent сегодня укрепился 72 долларов 98-ми центов Отмечу, что накануне рубль России падал до двухлетнего минимума - 68 рублей за доллар.

Российский резко укрепился сегодня и на валютных торгах в Минске. Евро и доллар подешевели.

Рубль России прибавил сразу 4 копейки - 3,0768 за 100 российских официальный курс на завтра. Доллар и евро дешевеют. На завтра Нацбанк установил такие курсы. Доллар США 2,0542, Евро 2,3426.

За неделю с 6 по 13 августа индекс цен на квартиры в Минске остался у отметки в 2606 руб. ($1303)

Стоимость квадратного метра замерла. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске остался у отметки в 2 тысячи 606 рублей. Новостройки незначительно корректировались в сторону повышения - плюс 0,2% за неделю - 2 522 рубля текущая средняя стоимость метра квадратного в новостройке.

А вот количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на внушительные 3,1%. Это аномальной высокий скачок. Эксперты связывают его с курсовыми колебаниями, они толкают продавцов к более активным действиям.

Потери турецкой валюты к доллару превысили 20%

Валютный кризис Турции накрывает всю Латинскую Америку. Еще пятницу потери турецкой валюты к доллару составили около 17%, а накануне она потеряла еще 8%. В Турции пока не знают, как противостоять распродажам своей валюты. Рынок ждет решительных мер, например резкое повышение ставки и что-то еще, что отпугнет спекулянтов. Распродажи валют охватили практически всю Латинскую Америку. Бразильский реал, мексиканский, чилийский и колумбийский песо, все сегодня активно дешевели, теряя от 1% до 5%.

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