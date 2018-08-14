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Экономика дня
Российская валюта резко выросла относительно доллара и евро
Итак, главная новость финансового рынка сегодня - отскок российского рубля. Он резко вырос к доллару и евро.
Сегодня утром российская валюта прибавила к доллару более 85 копеек. Теперь американец стоит 66 рублей 94 копейки.
Евро подешевел до - до 76 рублей 48 копеек. Помогает рублю дорожающая нефть. Баррель Brent сегодня укрепился 72 долларов 98-ми центов Отмечу, что накануне рубль России падал до двухлетнего минимума - 68 рублей за доллар.
Российский резко укрепился сегодня и на валютных торгах в Минске. Евро и доллар подешевели.
Рубль России прибавил сразу 4 копейки - 3,0768 за 100 российских официальный курс на завтра. Доллар и евро дешевеют. На завтра Нацбанк установил такие курсы. Доллар США 2,0542, Евро 2,3426.
За неделю с 6 по 13 августа индекс цен на квартиры в Минске остался у отметки в 2606 руб. ($1303)
Стоимость квадратного метра замерла. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске остался у отметки в 2 тысячи 606 рублей. Новостройки незначительно корректировались в сторону повышения - плюс 0,2% за неделю - 2 522 рубля текущая средняя стоимость метра квадратного в новостройке.
А вот количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на внушительные 3,1%. Это аномальной высокий скачок. Эксперты связывают его с курсовыми колебаниями, они толкают продавцов к более активным действиям.
Потери турецкой валюты к доллару превысили 20%
Валютный кризис Турции накрывает всю Латинскую Америку. Еще пятницу потери турецкой валюты к доллару составили около 17%, а накануне она потеряла еще 8%. В Турции пока не знают, как противостоять распродажам своей валюты. Рынок ждет решительных мер, например резкое повышение ставки и что-то еще, что отпугнет спекулянтов. Распродажи валют охватили практически всю Латинскую Америку. Бразильский реал, мексиканский, чилийский и колумбийский песо, все сегодня активно дешевели, теряя от 1% до 5%.
Н. Мадуро: Венесуэла переходит на рыночную стоимость бензина
Венесуэла переходит на рыночную стоимость бензина. Сегодня об этом заявил президент страны Николас Мадуро. По его оценкам, около 18 миллиардов долларов составляют потери нации из-за контрабанды венесуэльского бензина в соседние страны. Мадуро объявил о переписи автомобилей граждан Венесуэлы. Они смогут получать субсидии на топливо. Кто не пройдет перепись будет платить за бензин по мировым ценам.
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