Экономика дня

Предприятия Минпрома Беларуси в I полугодии 2018 г. увеличили экспорт в Судан более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

Реализация подписанных сегодня белорусско-суданских соглашений позволит в перспективе нарастить стратегические запасы зерна в этой африканской стране в три раза. Начать исполнение данных контрактов планируется до конца года. Весь комплекс работ планируется завершить в 2021 году. Предприятия Минпрома Беларуси в первом полугодии 2018 увеличили экспорт в Судан более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных поставщиков - БМЗ, МТЗ.

Белорусский рубль укрепился к паре евро/доллар

Белорусский рубль сегодня вновь укрепился к паре евро/доллар, но уступил российской валюте. Актуальный курс доллара - 2,1226, евро - 2,4814. Значение российского рубля выросло и составило 3 рубля 13 копеек (3,1356) за 100 российских рублей. В рамках предстоящего заседания Нацбанка по ставке рефинансирования эксперты не исключают возможность ее пересмотра в сторону увеличения.

В 2017 году на Уолл-Стрит пришелся 21 % совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка

За прошлый год средняя годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы, выросла на 13 % и превысила 400 тысяч долларов, говорится в специальном докладе финансовой инспекции штата Нью-Йорк. Средняя зарплата на Уолл-Стрит оказалась самой высокой в сравнении с другими сферами. В 2017 году на нее пришелся 21 % совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка. Почти четверть специалистов, которые занимаются ценными бумагами, за год заработали более $250 тыс. В аналогичный период только 2,5 % занятых в других сферах нью-йоркской экономики смогли достичь аналогичного дохода.

Еврокомиссия начала расследование против BMW, Daimler и Volkswagen