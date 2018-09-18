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Экономика дня
Предприятия Минпрома Беларуси в I полугодии 2018 г. увеличили экспорт в Судан более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
Реализация подписанных сегодня белорусско-суданских соглашений позволит в перспективе нарастить стратегические запасы зерна в этой африканской стране в три раза. Начать исполнение данных контрактов планируется до конца года. Весь комплекс работ планируется завершить в 2021 году. Предприятия Минпрома Беларуси в первом полугодии 2018 увеличили экспорт в Судан более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных поставщиков - БМЗ, МТЗ.
Белорусский рубль укрепился к паре евро/доллар
Белорусский рубль сегодня вновь укрепился к паре евро/доллар, но уступил российской валюте. Актуальный курс доллара - 2,1226, евро - 2,4814. Значение российского рубля выросло и составило 3 рубля 13 копеек (3,1356) за 100 российских рублей. В рамках предстоящего заседания Нацбанка по ставке рефинансирования эксперты не исключают возможность ее пересмотра в сторону увеличения.
В 2017 году на Уолл-Стрит пришелся 21 % совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка
За прошлый год средняя годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы, выросла на 13 % и превысила 400 тысяч долларов, говорится в специальном докладе финансовой инспекции штата Нью-Йорк. Средняя зарплата на Уолл-Стрит оказалась самой высокой в сравнении с другими сферами. В 2017 году на нее пришелся 21 % совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка. Почти четверть специалистов, которые занимаются ценными бумагами, за год заработали более $250 тыс. В аналогичный период только 2,5 % занятых в других сферах нью-йоркской экономики смогли достичь аналогичного дохода.
Еврокомиссия начала расследование против BMW, Daimler и Volkswagen
Автопроизводителей подозревают в нарушении антимонопольного законодательства ЕС и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке систем очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей. Сейчас идет разбирательство, был ли сговор. По словам представителей ЕК, если такой факт будет доказан, это могло лишить потребителей возможности приобретения менее загрязняющих автомобилей, несмотря на то, что для производителей такие технологии были доступны, пояснили в Еврокомиссии.
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