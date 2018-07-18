"Экономика дня"

С новостями экономики я приветствую в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

Белстат: рост промпроизводства в первом полугодии составил Br 53 млрд (+7,8 %)

Итак, объем промышленного производства в первом полугодии составил 53 млрд рублей.

Это почти 8 % плюс к первому полугодию 2017. Такие цифры публикует сегодня Белстат. Лучшая динамика в производстве машин и оборудования + 19,2 %. В лидерах также деревообработка, полиграфия +14,8 %, фармацевтическое производство + 11,9 %, обрабатывающая промышленность + 8,6 %.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой торговли

МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли. Сегодня опубликованы обновления в июльском обзорном бюллетене. Фонд обращает внимание: риски серьезно растут на фоне торговой войны.

По оценке экспертов, мировая экономика, вероятно, вырастет на 3,9 % как в 2018 году, так и в 2019 году. Однако баланс рисков еще больше сместился в сторону ухудшения прогнозов. Ожидаемое повышение пошлин в США и ответные меры усиливают вероятность эскалации и дальнейшего сохранения торговой напряженности, отмечает МВФ.

Котировки черного золота рухнули до минимума за три месяца

Нефть ушла под откос. Котировки черного золота рухнули до минимума за три месяца.

Баррель североморской смеси Brent подешевел до 72 долларов, хотя еще накануне утром стоил около 75. Поводов для столь сильного падения было в избытке. Например, появились сообщения о том, что Минэнерго США может ускорить распродажу из стратегического резерва. Напомним, что на прошлой неделе цены на сырье рухнули сразу на 6 %. Тогда новостным поводом стали сообщения о восстановлении поставок из Ливии.

Доллар и евро на торгах БВФБ 17 июля подорожали, российский рубль подешевел

На фоне столь сильного снижения нефтяных котировок рубль России, как ни странно, пока не показывает серьезных признаков слабости.

Сегодня на торгах в Минске российский рубль незначительно подешевел. Доллар и евро подорожали. Курс доллара на завтра 1,9766. Евро 2,3183. Российский 3,1652 за 100 рублей по Нацбанку на завтра.

Скандал: поисковик "Яндекс" мог выдавать данные о банковских платежах клиентов Сбербанка

Российский Сбербанк завершил проверку информации о том, что "Яндекс" выдает данные о банковских платежах клиентов банка.