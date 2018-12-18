Экономика дня

Второй день подряд обсуждается принятие бюджета, а значит Минфин остается одним из главных ньюсмейкеров на белорусском экономическом поле.



Доверяй, но проверяй

Субъектам хозяйствования предоставят право проверять деловую репутацию своих бизнес-партнеров

Указ о лжепредпринимательстве будет отменен с 1 января 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в Палате представителей, представляя новую редакцию Налогового кодекса. С учетом отмены указа №488 некоторые положения, направленные на предупреждение деятельности лжепредпринимательских структур, а также профилактику заключения сделок с сомнительными контрагентами, будут закреплены отдельно. В качестве права плательщиков субъекты хозяйствования получат возможность проверять деловую репутацию своих бизнес-партнеров, которую размещают налоговые органы в Интернете на едином портале электронных услуг. При этом на государство не будет возлагаться ответственность за несвоевременное выявление субъектов, в деятельности которых усматриваются признаки лжепредпринимательства.



Жаркое соперничество

Европа намерена конкурировать за экономическое влияние на Африканском континенте

Европа намерена конкурировать за экономическое влияние на Африканском континенте. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейцев "не отдавать Африканский континент китайцам". Свое обращение он сделал в рамках конференции высокого уровня "Африка - Европа", который в эти дни проходит в Вене. Кроме основной темы повестки - разрешения миграционного кризиса, стороны обсуждают экономическое сотрудничество и европейские инвестиции в экономику африканских стран.



Вторая сборочная

В Египте открыта новая сборочная линия техники "Амкодор"

Готовы обозначить свое присутствие в Африке и белорусские производители. Сегодня в Египте открыта новая сборочная линия техники "Амкодор". Это уже вторая сборочная линия предприятия. Работа по ее созданию проходила в соответствии с подписанными соглашениями белорусско-египетской торговой комиссии в ноябре этого года в Каире. В посольстве отметили, что планируется использование этой техники в крупных инфраструктурных проектах в Египте. Ожидается также постепенная локализация производства.



Экспорт в Азию

Минпром: готовы увеличивать объемы поставки нашей техники в Пакистан

Расширяют наши предприятия кооперацию и с Южной Азией. Большой интерес к отечественной продукции машиностроения проявляет Пакистан. Сегодня делегация этой страны в рамках визита познакомилась с новыми моделями Минского автозавода, МТЗ, заводов "Амкодор"и "Гомсельмаш". Такая экспозиция позволила гостю оценить в целом экспортный потенциал белорусского Минпрома.



Новости БВФБ

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел