Экономика дня

Количество вакансий на сайте государственной службы занятости с начала года выросло практически на 4 тысячи. Сегодня в автоматизированной информационной системе "Общереспубликанский банк вакансий" содержится информация почти о 78 тысячах свободных мест.

В каких регионах больше вакансий, кто требуется, знает наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

Большая часть вакансий ожидаемо приходится на Минск и столичный регион. Стала проявляться тенденция перетока рабочей силы из сферы производства в сферу услуг.

Количество вакансий от нанимателей в Минске в 2018 году увеличилось на 35 %

В Общереспубликанском банке вакансий большая часть из них приходится на Минск и Минскую область. Так, количество вакансий от нанимателей в Минске в 2018 году увеличилось на 35 %. Меньше всего вакансий предложено нанимателями Витебского региона. В рейтинге самых востребованных специальностей: врач-специалист, водитель, повар и продавец. Безработные чаще всего ищут места экономиста, подсобного рабочего, бухгалтера, водителя и грузчика.

Минэкономики утвердило план проведения стартап-мероприятий на 2019 год

В стране растет стартап-движение. Красноречивые цифры. Минэкономики утвердило план проведения стартап-мероприятий на 2019 год. В столице и регионах их пройдет свыше 400. И этим займутся 52 организации. Для сравнения, в прошлом году 274 стартап-мероприятия и порядка 30 организаций. В плане на этот год традиционно: форумы, семинары, мастер-классы, хакатоны, стартап-школы, питч-сессии для инвесторов, организация встреч с успешными представителями науки и бизнеса. Поддержка стартап-движения является одним из ключевых инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси.

Беларусь участвует в выставке Gulfood-2019 в ОАЭ

Белорусские компании-экспортеры презентуют продукты отечественного производства в Дубае (ОАЭ) на крупнейшей в мире ежегодной выставке продовольственных товаров "Галфуд-2019", которая традиционно проходит в феврале. Сегодня Объединенные Арабские Эмираты – третий в мире реэкспортный рынок, который уступает только Гонконгу и Сингапуру. Торговля ведется более чем с 220 странами мира. В белорусской экспозиции представлены продукты питания компаний-экспортеров мясной, молочной и кондитерской продукции.

Компания "Штадлер" планирует запустить в Беларуси производство преобразователей для трамваев и поездов

Компания "Штадлер" планирует запустить в Беларуси производство преобразователей для трамваев и поездов. Использование преобразователей тока позволит во многих моделях трамваев, а также вагонах метро обеспечить совместимость большинства приборов с питающей сетью. Кроме того, кардинально повышается уровень электробезопасности. "Штадлер Минск" рассчитывает выйти с этой продукцией и на премиальные рынки стран Западной Европы.

Эксперты: рынок новых автомобилей в соседней России может лишиться бюджетных моделей

Рынок новых автомобилей в соседней России может лишиться бюджетных моделей, считают эксперты. Новые авто активно дорожают на фоне повышения НДС, которое увеличивает затраты автопроизводителей и дилеров и двигает цены вверх. Для экспертов причины подорожания очевидны: на ценники влияет слабый рубль и общий рост инфляции. Согласно прогнозам, в этом году цены в массовом сегменте вырастут на 4-7 %.

Доллар и евро дешевели второй день подряд

Впрочем, слабость российской валюты не проявилась сегодня в ходе торгов, где она укреплялась. Доллар и евро напротив дешевеют второй день подряд.











