Треть электромобилей, импортируемых в страны Евразийского экономического союза, который объединяет сегодня пять государств, приходятся на Беларусь. Собственного серийного производства электромобилей в ЕАЭС нет. Впрочем, промышленный потенциал есть почти в каждой стране. Импульсом к открытию такого производства в Беларуси станут и новые нормативные акты. Тему продолжит "Экономика дня" с Адреем Лаптенком.





К концу 2022 года объем производимых в Беларуси электромобилей может быть увеличен до 30 тысяч в год

Не будут платить дорожный сбор, физлицам также не придется платить НДС при покупке электромобилей для личного пользования. Еще и растаможку обнулят. Буквально на днях стало известно, что Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины. Это решение будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в Евразийский экономический союз как юридическими, так и физлицами.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:

"Это наша инициатива была, на площадке Союза принять отмены пошлины. На сегодняшний день экономия покупателя электромобиля будет больше 30 %".

Для производства внутри страны подошли бы две площадки СП ЗАО "Юнисон" и завод "БелДжи". С учетом норм указа и предлагаемых мер к концу 2022 года объем производимых в Беларуси электромобилей может быть увеличен до 30 тысяч в год.

Российский рубль занял второе место по показателю волатильности мировых валют

Российский рубль занял второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США, сообщают российские СМИ, ссылаясь на агентство Bloomberg. Показатель волатильности рассчитан, исходя из трех месяцев, и для российской валюты составил почти 26 % (25,9 %). Первое место занимает мексиканский песо с показателем волатильности 26,3 %. Эксперты пеняют на срыв сделки между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента:

"Сама Российская Федерация давно готовилась к низким ценам на нефть, Минфин полагает,что если брать бюджет, то запас прочности будет от 6 до 10 лет. Ф

ондовый рынок упал, но в России, в отличие от Штатов, он не так сильно влияет на уверенность потребителей".

Россия и Саудовская Аравия затеяли нефтяную войну на истощение

Впрочем, часть российского нефтяного истеблишмента не испытывает оптимизма по поводу нефтяных цен, которые вечером 18 марта впервые за 17 лет опустились ниже $25 за баррель. Катастрофической ее назвал совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, в самой "негативной ситуации" из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке.

И цитата: "Дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США", считает вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун.

Евразийский банк развития предоставит ОАО "Беларуськалий" кредит без подписания госгарантий

Сегодня российский рубль продолжил падение: европейская валюта достигла 88 российских рублей, а доллар США подобрался к отметке 81 рубль за 1 доллар. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года.

Белорусский рубль ослаб к валютной корзине

Белорусский рубль на торгах 19 марта также ослаб к корзине. Доллар на завтра 2 рубля 54 копейки (Br2,5414). Евро 2 рубля 74 копейки (Br2,764). Российский рубль 3 рубля 18 копеек (Br3,1806) за 100 российских рублей.

В стране может заработать уведомительный принцип регистрации деятельности в сфере бытовых услуг