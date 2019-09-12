Экономика дня

Решать проблемы бизнеса на местах станет проще. Региональные советы по развитию предпринимательства теперь будут работать по единым правилам. В составе совета конкретного региона будут только те предприниматели, которые ведут свою деятельность на его территории. Возглавит орган председатель исполкома или его заместитель, курирующий экономику. При этом при министерствах продолжат свою работу общественно-консультативные советы. Они будут рассматривать глобальные отраслевые вопросы.



Картину делового дня дополнит наша постоянная рубрика и ее ведущий - экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

В Беларуси растет популярность частного предпринимательства.

Минэкономики: число зарегистрированных ИП в I полугодии выросло



Количество ИП в первом полугодии выросло, по информации департамента по предпринимательству Минэкономики, более чем на 8,5 тыс. Представители Минэкономики связывают это с принятыми мерами по либерализации экономической деятельности. Указывается на упрощенный порядок начала деятельности: легкость открытия бизнеса и щадящее распределение административной нагрузки в части выполнения процедур, стандартов и требований.



За период более года (по данным на 1 июля 2019) 9 тыс. субъектов хозяйствования воспользовались возможностью начать деятельность в уведомительном порядке. Более половины из них подались в розничную торговлю, перевозчики и другие услуги транспорта.

Рынок новых автомобилей показывает существенный рост за счет кредитования



Рынок новых автомобилей показал в начале этого года взрывной рост. Темпы роста в первом квартале составили более 50 %. В абсолютном выражении эти цифры были рекордными. С начала мая рынок притормозил, и средний прирост с мая по август уже не превышал 20 %.



За 7 месяцев года было продано свыше 40 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Это плюс 30 % к аналогичному периоду 2018 года. Основные драйверы роста - лизинг и кредитование.

Биржа Гонконга предложила Лондонской фондовой бирже объединиться

Состоится ли сближение двух крупнейших финансовых центров? Биржа Гонконга предложила объединиться Лондонской фондовой бирже.



Общая сумма сделки оценивается в 30 млрд фунтов. Азиаты предложили англичанам сверх почти 25 % рыночной стоимости акции Лондонской фондовой биржи. Если объединение состоится, оно, по мнению экспертов, поможет укрепить оба бизнеса, а для инвесторов и участников рынка обеспечит беспрецедентную глобальную рыночную связь. Любопытно, что сразу после того как предложение озвучили, котировки акций оператора Лондонской биржи подскочили на 15 %.

Соцсеть "ВКонтакте" поборется с пиратами в Сети