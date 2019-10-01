Экономика дня

Центробанк России обещает не вводить отрицательные ставки по валютным вкладам граждан. То есть пока в соседней стране не случится ситуация, когда вкладчик размещает деньги в банке, но не получает проценты, да еще и сам приплачивает комиссию. Ранее российские банки попросили регулятора разрешить ввести отрицательные ставки для вкладов юридических лиц. Поскольку деньги, полученные от россиян, приходится вкладывать в Европе, а там у качественных активов ставки уже отрицательные.