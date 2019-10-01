Экономика дня

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Нацбанк назвал ключевые задачи для обеспечения быстрых темпов роста экономики

Центробанк России обещает не вводить комиссию по валютным вкладам граждан

Центробанк России обещает не вводить отрицательные ставки по валютным вкладам граждан. То есть пока в соседней стране не случится ситуация, когда вкладчик размещает деньги в банке, но не получает проценты, да еще и сам приплачивает комиссию. Ранее российские банки попросили регулятора разрешить ввести отрицательные ставки для вкладов юридических лиц. Поскольку деньги, полученные от россиян, приходится вкладывать в Европе, а там у качественных активов ставки уже отрицательные.

Саудовская Аравия полностью восстановила пострадавшие добывающие мощности

После резкого падения цены на нефть устремились вверх. Саудовская Аравия полностью восстановила пострадавшие в результате недавней атаки добывающие мощности. На этом фоне углеводороды эталонных марок после резкого падения начали расти в цене. На Лондонской бирже декабрьские фьючерсы на нефть Brent поднялись до 59 долларов 69 центов за баррель. Фьючерс WTI на ноябрь сегодня подорожал до 54 долларов 55 центов.

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