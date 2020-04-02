Белорусские парламентарии готовы помочь гражданам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. В механизме поправок, которые им предстоит рассмотреть на весенней сессии, прописано, что рекламодатель и рекламораспространитель будут обязаны прекратить доставку листовок в почтовый ящик по первому требованию его владельца. Если окажется, что после заявления потребителя о нежелании получать рекламу этот же рекламодатель снова направил ему свою листовку, то нарушителю выдадут предписание. За неисполнение предписания (в том числе - в случае продолжения нарушения) будет предусмотрена административная ответственность. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.



На рассмотрении и другие поправки в рекламное законодательство. Депутаты обсудят поправки в законодательство о рекламе.





Рекламу ждут новации.

В частности, депутаты предлагают изменить правовое поле использования коммерческих видеороликов в общественном транспорте и размещения баннеров на автомобилях.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Конечно, многим надоедает вот это монотонное повторение, а иногда и с большим звуком, когда в салоне пассажирского транспорта после объявления остановок еще идет коммерческая реклама. Этого не должно быть. И мы работаем над этим. Или вообще минимизировать количество коммерческой рекламы, или, если она останется, это уже решат депутаты, то она должна и по звуку, и по продолжительности, так сказать, не нарушать спокойствия пассажиров".

Также изменения могут затронуть и белорусский телевизионный рынок. Возможны ограничения для зарубежного контента и рекламы. Запрет может коснуться и проигрывания коммерческих видеороликов во время трансляции детских передач.

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