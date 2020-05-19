Танкер с альтернативной нефтью из США для Беларуси должен прибыть в клайпедский порт не позднее 5 июня. Сейчас судно находится в Атлантическом океане, на его борту 80 тысяч тонн американской нефти сорта Bakken. После разгрузки сырье по железнодорожному пути доставят на “Нафтан”.

В самих США на биржах отмечен ощутимый рост индексов и нефтяных цен. Сорт Brent подорожал до 35,5 доллара за баррель. Обзор рынков у моего коллеги

Андрея Лаптенка

в "Экономике дня".

То, что нефть будет восстанавливаться, говорили многие, но на фоне страхов о глобальной рецессии серьезный рост могут показать и другие активы. Например, золото.

Цена на золото выросла на сообщениях об испытаниях экспериментальной вакцины от COVID-19

Сегодня цена на золото выросла. 1734 доллара ($1.734,69) за тройскую унцию. Рост сдержали обнадеживающие сообщения о потенциальной вакцине от COVID-19. Напомню, накануне росли и основные фондовые индексы Уолл-стрит после того, как компания Moderna Inc поделилась новостью, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19 показала многообещающие результаты на ранней стадии исследования.

Роберт Кийосаки: цена биткоина вырастет за 3 года до $75 тысяч

Впрочем, цена традиционных активов, в которые стремятся инвесторы традиционно, пытаясь сохранить сбережения, может вырасти кратно. И в этой части любопытный прогноз автора бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. Назвав Федрезерв некомпетентной структурой, убивающей экономику США, Кийосаки дал прогнозы на курс биткоина, золота и серебра.

"Экономика умирает. ФРС некомпетентна. Дальше вливание триллионов долларов в пенсии. Надежда исчезает. Купил больше золота, серебра и биткоина. Цена золота $1700, прогноз на год - $3000. Серебро стоит $17. Прогноз на пять лет - $40. Текущий курс BTC $9800. Прогноз на три года - $75 000. Молитесь о лучшем, готовьтесь к худшему"

, - написал

Кийосаки.



С 5 июня в кассах сельских магазинов и организаций можно будет снимать с карточек наличные деньги

Уже в этом году белорусы смогут снимать наличные деньги с карты через кассу магазина. Подобная мера снизит нагрузку на банковский сектор. Согласно постановлению правительства и Нацбанка, в сельской местности, малых городах и вне населенных пунктов выдача наличных через кассу будет возможна уже с 5 июня. Размер снимаемой суммы ограничен пятью базовыми величинами. На остальной территории страны возможность снять наличные по карточке прямо в магазине появится только с 1 января 2022 года.

Парламентарии рассмотрят проект закона по вопросам валютной сферы

Парламентарии готовят к изменениям валютный рынок. На рассмотрение во втором чтении будет представлен проект документа по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. По мнению депутатов, это позволит уйти от директивных методов регулирования. Закон должен повысить уровень доверия к государству со стороны бизнеса и граждан, способствовать улучшению делового и инвестиционного климата. "Форсирование принятия мер по либерализации валютных отношений, по нашей оценке, будет способствовать преодолению негативных тенденций в экономике и расширению свободы экономической деятельности", - заявил зампред Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.

Одна из норм закона: за субъектами хозяйствования закрепляется право приобретать иностранную валюту через банки или на бирже без декларирования целей ее использования. Юридические лица-резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые как в белорусских, так и иностранных банках.

Пандемия коронавируса обрушила европейские автомобильные рынки.