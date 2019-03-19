Экономика дня

Бюджет Беларуси получил в 2018 году от "налога на Google" более семи тысяч долларов. Такую статистику сегодня озвучило Министерство по налогам и сборам. Результат практически вдвое превосходит прогноз. На стадии подготовки законопроекта возможный объем поступлений в 2018 году оценивался МНС в размере 4 млн долларов. Узнаем подробности у нашего обозревателя Сергея Воляка.



Были опасения, что данный налог увеличит стоимость для белорусов мобильных приложений и компьютерных программ. Но, к счастью, они не оправдались.







Бюджет Беларуси получил в 2018 году от "налога на Google" 15,774 млн руб.



Итак, в бюджете Беларуси по итогам 2018 года от "налога на Google" оказалось 15 млн 774 тысячи рублей. Данный налог так назван, потому что взимается с компаний, оказывающих услуги в электронной форме. Это всевозможные программы, мобильные приложения, сервисы. С 1 января 2018 года поставляющие их иностранные организации были признаны плательщиками НДС. По стандартной ставке 20 %. Таких плательщиков сейчас 59. Отметим, что на стадии подготовки законопроекта возможный объем поступлений в 2018 году оценивался МНС в размере 4 млн долларов. Как видим по факту практически двукратное превышение.



В Беларуси за год стало на 20 % больше интернет-магазинов



В Беларуси за год стало на 20 % больше интернет-магазинов. По данным на 1 января, в торговом реестре зарегистрировано 19 400 электронных витрин. Интернет-торговля показывает внушительные темпы роста. За период с 2010 по 2017 годы оборот вырос более чем в 30 раз. Однако Беларусь по-прежнему еще далека от мировых объемов. У нас интернет-магазины занимают 3,4 % в общем товарообороте, в мире - в среднем 7 % торговли уже проходит в Интернет.



За оформление страхового полиса в Беларуси теперь можно получить налоговый вычет



Резкий рост добровольного страхования в Беларуси. Причину эксперты рынка видят в том, за оформление страхового полиса в Беларуси теперь можно получить налоговый вычет. С 1 января полностью отменено ограничение на лимит сумм, не облагаемых подоходным налогом, которые наши граждане могут потратить на страхование жизни, пенсий и добровольное медицинское страхование.



БУТБ увеличила объем сделок на 44 % в январе - феврале

Белорусская универсальная товарная биржа увеличила объем сделок на 44 %. Таким образом по итогам января - февраля ее товарооборот достиг 772 миллионов рублей. Безусловный лидер по сумме сделок - лесопродукция. Далее в рейтинге биржевых торгов - металлы, сельхозпродукция.

Доллар продолжил дешеветь на торгах в Минске и коснулся 5-летнего минимума