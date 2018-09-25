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Экономика дня
Техническое переоснащение и создание новых мощностей на отечественных предприятиях деревообработки позволило только за полгода увеличить объем белорусского экспорта более чем на 36 %. Растет и география поставок, сегодня продукция белорусских предприятий продается более чем в 60 стран. Об этом и других новостях из мира экономики расскажет мой коллега Андрей Лаптенок.
Деревообработка-2018
Беллесбумпром: за последние 2 года количество производителей мебели в стране выросло в 2 раза
Растут объемы производства, продукция продается, заводы не работают на склад и обеспечены контрактами. Рентабельность продаж постепенно повышается. Сегодня в концерне «Беллесбумпром» отмечают: вложенные средства в перевооружение и создание новых производств себя оправдали. Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. В Беларуси за последние два года количество производителей мебели выросло в два раза - с 600 до 1200.
"Белорусская продукция завоевывает позиции год от года. И, подчеркиваю, не только на традиционных рынках, где о нас знают, это Российская Федерация, Украина. Кооперация с польским бизнесом. Но и в странах дальней дуги, наша продукция все более востребована в странах Ближневосточного региона, там очень большие перспективы. Мы надеемся, что это будет и в Сирии, и в Ираке, и в Иране".
Новости БВФБ
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Белорусский рубль на торгах 25 сентября ослаб к трем основным валютам. Доллар курсом на завтра 2,0882. Евро 2,4544. Курс российского рубля 3,1726 за 100 российских рублей.
Курсом на рост
Российский рубль и нефть укрепились
Впрочем, сегодня же две ожидаемые новости: курс американского доллара по отношению к российскому рублю продолжил падение, а цена на нефть марки Brent преодолела очередной многолетний максимум. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю с расчетом на завтра на торгах Московской биржи составил 65,71 руб. Цены на нефть находятся в положительной зоне утром после достижения 4-летних максимумов.
Прибыльное слияние
Правительство Германии одобрило слияние двух крупнейших банков страны - Deutsche Bank и Commerzbank
Банковский мир в ожидании крупнейшей сделки года, слухи о которой ходили уже давно. Правительство Германии одобрило слияние двух крупнейших банков страны - Deutsche Bank и Commerzbank. Аналитики агентства «Блумберг» полагают, что в Берлине таким образом хотят создать мощный банк, который поддержит национальный экспорт даже в условиях финансового кризиса. После слияния двух банков, новый банк станет третьим в Европе по величине активов после британского HSBC и французского BNP Paribas - у него будет почти 2 триллиона евро.
Умный город
В Беларуси посредством внедрения кластерной системы рассчитывают поднять инновационную активность регионов
В Беларуси посредством бизнеса будут внедрять кластерную систему. Проект одобрен Минэкономики и будет воплощаться в жизнь при участии Совета по развитию предпринимательства. Инициативой рассчитывают поднять инновационную активность регионов, наряду с формированием технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных инновационных фондов.
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