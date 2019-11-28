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Экономика дня
В случае вступления Беларуси в ВТО экспортные возможности и инвестиционная привлекательность страны значительно вырастут, считают эксперты. Членство в глобальной торговой организации уже сегодня на этапе подготовки к присоединению необходимо рассматривать как важнейший инструмент для продвижения национальных интересов на международной арене. Самая свежая информация с рынков и финансовых площадок у нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.
Вступление Беларуси в ВТО поможет экспортерам обеспечить равные условия конкуренции
Уже сегодня Беларусь является открытой экспортно-ориентированной экономикой. Членство в ВТО поможет нашим производителям и экспортерам обеспечить равные условия конкуренции на глобальном уровне.
Деловое сообщество поддерживает проект постепенного перехода отрасли с ПЭТ-бутылки на стеклянную упаковку
Деловое сообщество поддерживает проект постепенного перехода отрасли с ПЭТ-бутылки на стеклянную упаковку. Эффективное обращение вторичных материальных ресурсов сегодня стало темой круглого стола, участие в котором приняли представители бизнеса и государства.
В Беларуси участились случаи кибермошенничества
Доверчивые и неопытные белорусы все чаще становятся жертвами кибержуликов. С банковских карт граждан уже похищено
$6 млн. ру
блей. Играя роль сотрудника банка или покупателя, мошенники выманивают по телефону у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом. Доходы от вишинга значительно превышают доходы от обычного мошенничества в интернете.
Страховщики: В отдыхе за границей появилось больше риска
В отдыхе за границей появилось больше риска. Белорусские страховщики констатируют увеличение страховых случаев по причине смерти от болезней и несчастных случаев с гражданами, выезжавшими за рубеж.
Silver Lake вложит $500 млн. в действующего английского футбольного чемпиона Manchester City
Частное акционерное общество США сделало еще одну крупную ставку на европейский футбол: компания-инвестор Silver Lake вложит пятьсот миллионов долларов в действующего английского чемпиона Manchester City до общей стоимости в $4,8 млрд. Так футбольный клуб станет самой дорогой спортивной франшизой в Европе. Сейчас Manchester City мажоритарно владеют суверенные фонды в Абу-Даби.
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