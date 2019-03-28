Экономика дня

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 106 млн евро на реконструкцию одиннадцати мостов в Беларуси, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БелТА. Подробности узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка.

ЕБРР выделил Беларуси 106млн евро на реконструкцию одиннадцати мостов

Итак, на реконструкцию одиннадцати мостов, которые находятся в предаварийном состоянии, Европейский банк реконструкции и развития выделил 106 млн евро. Деньги предоставлены под 1,2 % на 25 лет. Это льготные ресурсы даже по меркам западноевропейского заемного рынка.

МНС объявило публичное обсуждение проекта указа "О создании системы прослеживаемости товаров"

Министерство по налогам и сборам объявило публичное обсуждение проекта указа "О создании системы прослеживаемости товаров". Функционировать система будет в электронном виде. В нее попадут данные со всех этапов оборота товара. Это в свою очередь исключит выпадение товаров из-под налогообложения, станет непроходимым барьером для контрафактной продукции. МНС предлагает обсудить проект указа "О создании системы прослеживаемости товаров". Документ в свободном доступе на сайте министерства.

Американский автопроизводитель решил уйти с российского рынка

Американская компания Ford решила уйти с российского рынка. У компании упали продажи, из-за чего содержание трех заводов на территории России стало нерентабельным. Также Ford намерен отказаться от поставок своих авто в Россию. Уход с российского рынка проходит в рамках масштабной программы компании по реструктуризации бизнеса. Ford еще в январе анонсировал, что намерен отказываться от убыточных для себя рынков. В общей сложности компания намерена срезать расходы на 11 миллиардов долларов в год, для чего объявила о масштабных сокращениях по всему миру. В одной только Германии американский концерн уволит 5 тысяч человек.

Доля компании Sony на мировом рынке смартфонов составляет менее 1 %

А Sony стремительно теряет позиции на рынке мобильных телефонов. Компания перенесет производство из Китая на свой завод в Таиланде в попытке вдвое сократить расходы. Бизнес Sony в области смартфонов - это одно из немногих слабых мест компании. Некоторые аналитики говорят, что Sony следует продать этот бизнес в условиях острой ценовой конкуренции с азиатскими производителями. Еще 10 лет назад Sony была одним из лидеров мобильного рынка. Сейчас доля компании на мировом рынке составляет менее 1 %. В этом финансовом году она отгрузила всего 6,5 миллиона единиц продукции.

Доллар на торгах БВФБ в Минске подорожал, российский рубль и евро подешевели