Экономика дня

Экономическую картину дня дополнит мой коллега Андрей Лаптенок.

Дома со сверхнормативными сроками введут в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года

Дома со сверхнормативными сроками введут в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. Всего в республике 19 долгостроев. В качестве превентивной меры предлагается разрешить менять сроки строительства по жилым домам не более одного раза. Соответствующие изменения могут внести в правила заключения и исполнения договоров строительного подряда. Всего же в этом году возведут 4 млн квадратных метров жилья. Почти четверть для многодетных, более миллиона квадратов - жилье с господдержкой. Увеличатся объемы строительства арендного жилья, а также индивидуальной жилой застройки. Что касается стоимости квадратного метра, то к концу года его средняя цена с господдержкой не превысит 1020 рублей.

В Алматы стартует заседание Евразийского межправительственного совета

Завтра в Казахстане, в Алматы, стартует заседание Евразийского межправительственного совета. Участие примет белорусский премьер Сергей Румас. В повестке 12 вопросов, в том числе таможенные пошлины, регулирование алкогольного рынка в ЕАЭС, макроэкономическая ситуация в странах-участницах Союза и состояние взаимной торговли между ними в 2018 году. Также ожидается, что Сергей Румас примет участие в международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии".

В ЕАЭС хотят гармонизировать торговые названия лекарств

Между тем в Евразийском экономическом союзе готовы гармонизировать торговые названия лекарств. Странам-участницам Союза рекомендовано использовать подготовленное Евразийской экономической комиссией руководство по выбору торговых наименований лекарственных препаратов. Как пояснили в ЕЭК, название может быть новым придуманным словом (словосочетанием) или международным непатентованным, общепринятым или научным наименованием, которое сопровождается товарным знаком. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволит снизить вероятность медицинских ошибок при назначении лекарств врачом и приобретении потребителями.





ЕС и Группа Всемирного банка реализуют проекты на 8,8млн евро для частного сектора Беларуси

Развитие белорусского предпринимательства простимулируют двумя новыми проектами, которые презентовали Европейский союз и Группа Всемирного банка. Сумму в размере почти 9 млн. евро (8,8 млн) направят на поддержку частного сектора с основной целью улучшить условия для ведения бизнеса в стране. В рамках программ технической помощи международные специалисты проведут консультации в таких сферах, как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также подготовка системы безбумажной торговли.



Шведский отель: гость, который откажется от смартфона на весь день, не заплатит ничего