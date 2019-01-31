3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экономика дня
Экономическую картину дня дополнит мой коллега Андрей Лаптенок.
Дома со сверхнормативными сроками введут в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года
Дома со сверхнормативными сроками введут в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. Всего в республике 19 долгостроев. В качестве превентивной меры предлагается разрешить менять сроки строительства по жилым домам не более одного раза. Соответствующие изменения могут внести в правила заключения и исполнения договоров строительного подряда. Всего же в этом году возведут 4 млн квадратных метров жилья. Почти четверть для многодетных, более миллиона квадратов - жилье с господдержкой. Увеличатся объемы строительства арендного жилья, а также индивидуальной жилой застройки. Что касается стоимости квадратного метра, то к концу года его средняя цена с господдержкой не превысит 1020 рублей.
В Алматы стартует заседание Евразийского межправительственного совета
Завтра в Казахстане, в Алматы, стартует заседание Евразийского межправительственного совета. Участие примет белорусский премьер Сергей Румас. В повестке 12 вопросов, в том числе таможенные пошлины, регулирование алкогольного рынка в ЕАЭС, макроэкономическая ситуация в странах-участницах Союза и состояние взаимной торговли между ними в 2018 году. Также ожидается, что Сергей Румас примет участие в международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии".
В ЕАЭС хотят гармонизировать торговые названия лекарств
Между тем в Евразийском экономическом союзе готовы гармонизировать торговые названия лекарств. Странам-участницам Союза рекомендовано использовать подготовленное Евразийской экономической комиссией руководство по выбору торговых наименований лекарственных препаратов. Как пояснили в ЕЭК, название может быть новым придуманным словом (словосочетанием) или международным непатентованным, общепринятым или научным наименованием, которое сопровождается товарным знаком. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволит снизить вероятность медицинских ошибок при назначении лекарств врачом и приобретении потребителями.
ЕС и Группа Всемирного банка реализуют проекты на 8,8млн евро для частного сектора Беларуси
Развитие белорусского предпринимательства простимулируют двумя новыми проектами, которые презентовали Европейский союз и Группа Всемирного банка. Сумму в размере почти 9 млн. евро (8,8 млн) направят на поддержку частного сектора с основной целью улучшить условия для ведения бизнеса в стране. В рамках программ технической помощи международные специалисты проведут консультации в таких сферах, как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также подготовка системы безбумажной торговли.
Шведский отель: гость, который откажется от смартфона на весь день, не заплатит ничего
Отель в шведском Гетеборге предлагает постояльцам необычные правила проживания, которые нацелены на то, чтобы люди меньше зависали в Интернете. Умная лампа гостиничного номера отслеживает, сколько времени постояльцы уделяют социальным сетям. Когда гости подключаются к Wi-Fi отеля, эта лампа подсчитывает количество минут, потраченных на Instagram, Facebook и Twitter. Как только лимит в 30 минут исчерпан, устройство загорается красным светом. Для более стойких придумали дополнительную приманку: время, потраченное на соцсети, влияет на стоимость номера - гость, который откажется от смартфона на весь день, не заплатит ничего. Концепция отеля нацелена на уменьшение зависимости от гаджетов, а также на вознаграждение семей, члены которых смогли обойтись без девайсов и насладиться обществом друг друга.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов