"Экономика дня"

В начале следующего года в Беларуси представят программу развития конкуренции. Об этом было заявлено сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", где говорили о повышении конкурентоспособности с равными условиями и эффективными рынками. При содействии Международной финансовой корпорации уже проанализировано 6 отраслей экономики. В планах еще столько же. По результатам будет видна картина, кто останется монополистом, а где возможно присутствие других игроков. И во многом этому содействует развитие малого бизнеса. Этот курс поддержан на самом высоком уровне. Техническую и финансовую помощь во многих проектах готовы оказать и международные структуры.

В Минске завершил работу "Кастрычніцкі эканамічны форум"

В Минске завершил работу "Кастрычніцкі эканамічны форум". Площадка, которая стала традиционной для открытого диалога об устойчивом росте Беларуси в контексте развития глобальной экономики. В рамках форума участники и партнеры делились планами на перспективу, успешными проектами.

Самый масштабный проект на следующий год от ЕБРР - реконструкция дороги М10 от Гомеля до границы с Россией на условиях государственно-частного партнерства. Содействие развитию малого бизнеса и привлечению инвестиций готов оказать и Европейский союз через поддержку проекта "Женщины в бизнесе".

Беларусь отмечает прогресс в диалоге с Венгрией по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества

Беларусь отмечает прогресс в диалоге с Венгрией по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Это было названо по итогам 9-го заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В Минске прошел и совместный бизнес-форум. В переговорах партнеры проявили интерес к кооперации в сферах деревообработки, консалтинга, производства продуктов питания, разработки информационных технологий.

БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с инвестиционной компанией

От образования, науки и инноваций к коммерческому использованию. Бизнес выстраивает работу с вузами. Одними из первых Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и ведущая белорусская инвестиционно-консалтинговая компания "Юнитер" на днях подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель такой кооперации - совместно разрабатывать решения и внедрять новые образовательные инициативы.

Доллар подешевел, российский рубль и евро подорожали