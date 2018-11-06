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"Экономика дня"
В начале следующего года в Беларуси представят программу развития конкуренции. Об этом было заявлено сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", где говорили о повышении конкурентоспособности с равными условиями и эффективными рынками. При содействии Международной финансовой корпорации уже проанализировано 6 отраслей экономики. В планах еще столько же. По результатам будет видна картина, кто останется монополистом, а где возможно присутствие других игроков. И во многом этому содействует развитие малого бизнеса. Этот курс поддержан на самом высоком уровне. Техническую и финансовую помощь во многих проектах готовы оказать и международные структуры.
В Минске завершил работу "Кастрычніцкі эканамічны форум"
В Минске завершил работу "Кастрычніцкі эканамічны форум". Площадка, которая стала традиционной для открытого диалога об устойчивом росте Беларуси в контексте развития глобальной экономики. В рамках форума участники и партнеры делились планами на перспективу, успешными проектами.
Самый масштабный проект на следующий год от ЕБРР - реконструкция дороги М10 от Гомеля до границы с Россией на условиях государственно-частного партнерства. Содействие развитию малого бизнеса и привлечению инвестиций готов оказать и Европейский союз через поддержку проекта "Женщины в бизнесе".
Беларусь отмечает прогресс в диалоге с Венгрией по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества
Беларусь отмечает прогресс в диалоге с Венгрией по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Это было названо по итогам 9-го заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В Минске прошел и совместный бизнес-форум. В переговорах партнеры проявили интерес к кооперации в сферах деревообработки, консалтинга, производства продуктов питания, разработки информационных технологий.
БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с инвестиционной компанией
От образования, науки и инноваций к коммерческому использованию. Бизнес выстраивает работу с вузами. Одними из первых Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и ведущая белорусская инвестиционно-консалтинговая компания "Юнитер" на днях подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель такой кооперации - совместно разрабатывать решения и внедрять новые образовательные инициативы.
Доллар подешевел, российский рубль и евро подорожали
И коротко о валютных торгах. В Минске доллар подешевел, евро и российский рубль стали дороже. Актуальные значения перед завтрашним выходным. Доллар - 2 рубля 12 копеек. (Br2,1211). Евро - 2, 42 (Br2,4219). За 100 российских рублей - 3 рубля и 21 копейка белорусского.
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