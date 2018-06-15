С обзором экономических новостей этого дня приветствуем в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

Рублевые вклады белорусов уже 10-й месяц растут, валютные - сокращаются

Итак, по статистике Нацбанка, в мае рублевые вклады населения увеличились на 45 миллионов рублей. Обратите внимание, до этого в апреле был рост на 61,5, в марте - на 83 миллиона 600 тысяч рублей. В итоге на начало июня рублевые вклады составили 3 миллиарда 671 миллион 500 тысяч рублей. Одновременно наблюдается сокращение валютных депозитов.

Налоговая система Беларуси упростится с принятием поправок в Налоговый кодекс

Специальная межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители госорганов, парламента, известные предприниматели, активно работает над проектом. Планируется, что документ будет готов к сентябрю. Корректировки вносятся по требованию Главы государства сделать налоги понятными и простыми в исчислении и для крупного, и для мелкого бизнеса. Как отмечают участники рабочей группы, нормы Налогового кодекса либерализируются, уйдут многие штрафные санкции.

Стоимость 1 м² жилья в Минске по итогам мая достигла 2,5 тысяч рублей

Цены на квартиры в Минске продолжают расти.

По данным Национального кадастрового агентства, средняя стоимость 1 квадратного метра по итогам мая достигла 2,5 тысяч рублей. Это на 8 % больше, чем в январе, и на 22 % выше, чем в мае 2017 года. Среднемесячный прирост средней цены 1 квадратный метр с начала текущего года составляет около 2 %.

А на первичном рынке в мае отмечено снижение продаж. В общем объеме сделок доля новостроек составила 9,5 %. Тогда как в январе она составляла 19,6 %.

Российское правительство одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию

Согласно документу, возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году. Таким образом, предусматривается длительный переходный период ежегодного добавления пенсионного возраста, он начнется с 2019 года. В Беларуси, напомним, этот процесс запущен в 2016-м. И к 2023 году возраст выхода на пенсию составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд евро за занижение показателей вредных выбросов

Штраф суммой один миллиард долларов должен заплатить немецкий автоконцерн "Фольксваген" из-за так называемого дизельного скандала. Прокуратура немецкого города Брауншвейг обвинила компанию в нарушениях, допущенных при инспекции автомобилей. В результате ошибки сотрудников в продажу по всему миру поступили более 10 миллионов дизельных авто с программным обеспечением, занижающим показатели вредных выбросов в атмосферу. В концерне свою ошибку признали, штраф оспаривать не собираются.

Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал