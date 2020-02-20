Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тариф на прокачку нефти через магистральный трубопровод "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча - Полоцк - Невель. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.



Подробности узнаем из "Экономики дня".Теперь транспортировка нефти по белорусскому участку обойдется без малого в 204 российских рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость). Ранее этот тариф составлял 191 рос. рубль за тонну. Предполагалось, что он будет действовать до 1 июня этого года.











МАЗ засматривается на "Мерседес"

Возможность увеличения доли двигателей немецкого автогиганта в своем производстве обсуждалась в рамках визита представителей МАЗ на предприятие Daimler (Германия). Сегодня белорусы оснащают двигателями Mercedes-Benz свои тягачи, самосвалы, автобусы и среднетоннажные автомобили. За 22 года сотрудничества с немецким концерном было выпущено более 20 тысяч грузовиков и автобусов МАЗ с двигателями Mercedes-Benz.





Работу наблюдательных советов госпредприятий обсудят в начале марта в Совете министров

Об этом рассказал председатель Госкомимущества Андрей Гаев. В управлении ведомства находится холдинг "Белавтодор". Здесь сегодня подводили первые итоги эффективного управления по-новому. Одним из главных шагов стало введение в наблюдательные советы независимых директоров - они подсказывают, как заработать больше с наименьшими рисками, и действуют исключительно в интересах компании. "Белавтодор" намерен поучаствовать в конкурсах по реконструкции республиканских дорог. Среди них - южная трасса М10 от Кобрина до границы с Россией через Гомель. Ее длина - более 500 км.





2020-й может стать удачным для любителей электрокаров

Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала введение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года. Подчеркивается, что мера будет действовать и в отношении физлиц. В целом решение положительно повлияет на формирование в наших странах рынка электромобилей и инфраструктуру для них.





Еще не выпущенный пикап Cybertruck принес Tesla 52 миллиона долларов

Запустить в серию свою бронированную машину Илон Маск планирует только в 2021 году. Но заказы принимались уже с прошлого. На сегодня количество предзаказов броневичка от Tesla превысило 522 тысячи. Каждый желающий приобрести пикап заплатил депозит в размере 100 долларов.





Байнет, кажется, освоился с новыми правилами регистрации доменов