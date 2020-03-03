Товарооборот Беларуси и Казахстана должен превысить $1 млрд

В Казахстане семь действующих сборочных производств техники отечественных марок Made in Belarus. Потенциал в логистике, деревообработке, нефтехимии и производстве продуктов питания, в том числе за счет них Казахстан намерен нарастить свой экспорт.





500 миллиардеров потеряли $444 млрд за одну неделю

500 самых богатых людей планеты за последнюю неделю суммарно потеряли 444 миллиарда долларов. Масштабное снижение биржевых индексов на мировых фондовых рынках прошло на фоне распространения коронавируса во многих странах. Больше остальных пострадал основатель Amazon Джефф Безос, потерявший почти 12 миллиардов долларов. Bloomberg также напоминает, что индекс Dow Jones на бирже в Нью-Йорке за прошедшую рабочую неделю упал более чем на 12 %. Это самый резкий пятидневный обвал со времени финансового кризиса 2008 года.





Эксперты: международный конкурс EY "Предприниматель года"содействует подъему предпринимательской активности

Признание вклада ведущих предпринимателей в национальную и мировую экономику, содействие подъему предпринимательской активности и поиск образцов для подражания в сегодняшнем бизнесе. Компания "Эрнст энд Янг" открыла прием заявок на участие в международном конкурсе "Предприниматель года"! Более тридцати лет уникальная премия определяет лучших предпринимателей мира среди участников из более 60 стран по строгим международным стандартам. Принять участие в национальном этапе могут белорусские предприниматели и руководители высшего звена. Документы принимаются до 31 мая. Победителей определит независимое жюри, исходя из финансовых показателей бизнеса, количества созданных рабочих мест, степени новаторства в деловой практике.





Минсвязи готовит пятилетнюю госпрограмму "Цифровое развитие Беларуси"

Госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси" до 2025 года позволит бизнес-процессы максимально перевести в цифровой формат. Как отметил глава Минсвязи Константин Шульган, это требование цифровой экономики. В ведомстве рассчитывают, что несмотря на сложность задачи, в течение следующих пяти лет получится ее решить. Оцифровка бизнес-процессов позволит значительно упростить работу предприятий на этапах продаж и контроля качества надзорными органами. В то же время граждане смогут получать больше услуг в электронном виде. Напомню, в стадии создания Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, которая позволит перейти на ID-карты для граждан вместо паспортов.





Компания Geely создаст свою собственную спутниковую сеть

Один из крупнейших китайских автопроизводителей - компания Geely - создаст свою собственную спутниковую сеть. За последние 10 лет сфера деятельности компании расширилась за счет производства грузовиков, скоростных поездов, беспилотных авто и выкупленного у Volvo отделения по производству легковых автомобилей. Все свое хозяйство китайский концерн намерен объединить с помощью космической сферы. Будет построена собственная спутниковая сеть и создана интеллектуальная трехмерная мобильная экосистема. Производство стартует уже в этом году. Компания намерена потратить более $300 млн долларов на этот проект и производить около 500 спутников в год.





Госагентство лесного хозяйства КНР: На китайские поля могут нагрянуть полчища саранчи