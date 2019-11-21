В Беларуси растет популярность платежей через смартфон. По оценке экспертов Нацбанка, количество пользователей мобильного банкинга в первом полугодии 2019 увеличилось в 2 раза и превысило 4 млн. Тему продолжит "Экономика дня"с Андреем Лаптенком.







Нацбанк: количество пользователей мобильного банкинга в первом полугодии 2019 года увеличилось в 2 раза

Развиваются бесконтактные технологии и системы дистанционного банковского обслуживания. Отмечено, что индикатором развития безналичных платежей является их доля в розничной торговле. По итогам первого полугодия 2019 г он превысил 44 %. Банки отмечают, что чаще всего клиенты используют мобильное приложение для совершения переводов, оплаты мобильной связи и других услуг, например, ЖКХ, интернета, налогов и штрафов.





МВФ оценил потенциальные потери мирового ВВП в 2020 году

МВФ дал оценку. Рост мировой экономики по итогам этого года, как ожидается, составит только 3 % - это минимальная динамика за последнее десятилетие. Ключевым фактором стали торговые противоречия, которые привели к усилению неопределенности на международной арене. Потери глобального ВВП к 2020 году составят $700 млрд - это почти 1 % от валового продукта планеты.





Еврокомиссия: в 2020 году 8 стран еврозоны нарушат правила Пакта стабильности и роста

Изучив проекты бюджета стран еврозоны на следующий год, Еврокомиссия не исключает, что в 2020 году восемь стран нарушат правила Пакта стабильности и роста, которых должны придерживаться члены еврозоны. В восьмерке: Бельгия, Испания, Франция, Италия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия. Основная претензия: имея чрезмерно высокую задолженность, эти страны не используют для снижения долга средства, которые они накопили благодаря низким процентным ставкам. Пакт стабильности и роста еврозоны предусматривает, в частности, что сумма госдолга не должна превышать 60 % ВВП, а дефицит госбюджета остается ниже уровня в 3 % ВВП. В случае нарушения требований на страну могут быть наложены крупные штрафы.





В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой