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"Экономика дня" с Андреем Лаптенком
В Беларуси растет популярность платежей через смартфон. По оценке экспертов Нацбанка, количество пользователей мобильного банкинга в первом полугодии 2019 увеличилось в 2 раза и превысило 4 млн. Тему продолжит "Экономика дня"с Андреем Лаптенком.
Нацбанк: количество пользователей мобильного банкинга в первом полугодии 2019 года увеличилось в 2 раза
Развиваются бесконтактные технологии и системы дистанционного банковского обслуживания. Отмечено, что индикатором развития безналичных платежей является их доля в розничной торговле. По итогам первого полугодия 2019 г он превысил 44 %. Банки отмечают, что чаще всего клиенты используют мобильное приложение для совершения переводов, оплаты мобильной связи и других услуг, например, ЖКХ, интернета, налогов и штрафов.
МВФ оценил потенциальные потери мирового ВВП в 2020 году
МВФ дал оценку. Рост мировой экономики по итогам этого года, как ожидается, составит только 3 % - это минимальная динамика за последнее десятилетие. Ключевым фактором стали торговые противоречия, которые привели к усилению неопределенности на международной арене. Потери глобального ВВП к 2020 году составят $700 млрд - это почти 1 % от валового продукта планеты.
Еврокомиссия: в 2020 году 8 стран еврозоны нарушат правила Пакта стабильности и роста
Изучив проекты бюджета стран еврозоны на следующий год, Еврокомиссия не исключает, что в 2020 году восемь стран нарушат правила Пакта стабильности и роста, которых должны придерживаться члены еврозоны. В восьмерке: Бельгия, Испания, Франция, Италия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия. Основная претензия: имея чрезмерно высокую задолженность, эти страны не используют для снижения долга средства, которые они накопили благодаря низким процентным ставкам. Пакт стабильности и роста еврозоны предусматривает, в частности, что сумма госдолга не должна превышать 60 % ВВП, а дефицит госбюджета остается ниже уровня в 3 % ВВП. В случае нарушения требований на страну могут быть наложены крупные штрафы.
В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой
В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой. Норма направлена на повышение безопасности зданий. В настоящее время этот вопрос требует решения. Специалисты ссылаются на то, что зачастую собственники квартир при ремонте помещений устанавливают перегородки без учета их влияния на конструкции дома, фундамент, плиты перекрытий. Учтут зарубежный опыт, когда в проект вносятся все необходимые решения, а при покупке будущие новоселы могут отказаться от отдельных элементов. При этом несущая способность рассчитывается при полном комплекте перегородок. В частности, будет ограничена площадь квартир со свободной планировкой. Она составит не более 50 кв.м.
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