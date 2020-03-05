"Экономика дня" с Андреем Лаптенком

Прибыль от введения зоны свободной торговли между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом может составить около 30 миллиардов долларов. Расчеты были представлены экспертами в рамках конференции о перспективах на этот год. Тему продолжит мой коллега Андрей Лаптенок.





К рациональному сближению

ТПП России: Введение зоны свободной торговли между ЕС и ЕАЭС может принести экономикам объединений 31,2 млрд долларов.

Если к нулевым таможенным ставкам добавить снижение на 50 % нетарифных барьеров, например, применение единого технического регулирования и таможенных требований, а также сократить административные процедуры, то суммарная выгода от общей зоны торговли между Евросоюзом и ЕАЭС может превысить 100 млрд долларов. Сегодня многие позиции синхронизируются. Это касается логистики, выстраивания всей инфраструктуры передвижения товаров, единых стандартов и таможенных процедур.

Андрей Спартак, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России:

"В период белорусского председательства большое внимание будет уделяться развитию кооперации производственно-технологической, кооперации в аграрном комплексе. Большие перспективы имеет совместная деятельность по организации производств, ориентированных не только на внутренний рынок ЕАЭС, но и на рынки третьих стран".

Прекрасный бизнес

Количество женщин-предпринимателей растет

Помочь выбрать направление для развития и рассказать о возможных рисках. В Минске накануне при поддержке ООН и Минэкономики прошел фестиваль женского бизнеса. В участниках более 400 бизнесвумен со всех уголков страны. Темы повестки: управление рисками, поиск финансирования и создание собственного бренда с нуля. Отдельное внимание развитию предпринимательства в регионах.

на старт собственного дела. Чаще всего представительницы прекрасного пола начинают развитие бизнеса в сфере услуг.

Интерес к валютам

Нацбанк: В Беларуси растет популярность рынка Forex

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По данным Нацбанка, число его клиентов за минувший год выросло более чем вдвое и превысило 25 тысяч человек. 71 % из них - нерезиденты. Совокупный объем операций при этом составил 52 миллиарда долларов. По мнению регулятора, тенденции способствует комфортное законодательное поле. Оно направлено на привлечение иностранного капитала. К примеру, с января клиентов Forex-компаний окончательно перестали облагать подоходным налогом.

Отметим, в этом году Нацбанк объявил о планах повысить безопасность рынка Forex. Так, новым проектом профильного указа (он находится на рассмотрении) усилят требования к прозрачности внебиржевых компаний в их деятельности и рекламе и обяжут записывать телефонные разговоры компаний с клиентами.

Жить дорого

Рынок элитного жилья Монако вновь признан самым дорогим в мире