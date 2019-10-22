Картину дня дополнит экономический обзор от Андрея Лаптенка.



Валютный рынок



Белорусский рубль укрепляется третью неделю подряд



Рубль укрепляется третью неделю подряд на фоне попеременного ослабления основных валют корзины. По данным Нацбанка, за прошлую неделю только доллар США потерял более чем полпроцента. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,17%. Сегодня белорусская валюта укрепилась к доллару и евро, уступив только российскому рублю. Курс доллара на завтра 2,0372 руб. Евро 2,2702 руб. За 100 российских цена составила три рубля 20 копеек.



Бюджет-2020



В проекте бюджета на 2020 год цена нефти марки Urals закладывается в размере $60 за баррель, курс доллара - в среднем 2,24 руб.



По информации главного управления бюджетной политики Минфина, в проекте бюджета на 2020 год будет учтен "налоговый маневр" России, отмена ограничения по вычету "входного" НДС в части импорта потребительских товаров, уменьшение кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зон. В проекте бюджета цена экспортной российской нефти марки Urals на следующий год закладывается в размере $60-ти за баррель, курс доллара - в среднем 2 рубля 24 копейки, среднегодовая инфляция на уровне 5 %.



С деловым визитом



В Минск прибыли японские бизнесмены



Японские бизнесмены готовы построить в Беларуси современный дом престарелых с учетом собственного опыта и стандартов. Об этом было заявлено в верхней палате парламента на встрече с делегацией японских предпринимателей, которые посещают нашу страну для установления новых деловых контактов.

Дома престарелых очень популярны в Японии. И мы хотим создать нечто подобное в Беларуси. Стандартный дом престарелых включает в себя медицинский и реабилитационный центр, центр по уходу за больными и престарелыми людьми. В перспективе белорусский персонал сможет пройти необходимое обучение в Японии.

Визит проходит в рамках договоренностей, достигнутых на экономическом форуме, который Беларусь провела в Японии в нынешнем году. По его итогам было заявлено, что 10 японских компаний намерены инвестировать в нашу страну.

Японию в первую очередь интересуют с нашей стороны технологии, которые мы можем предложить. Технологии мирового уровня. Это касается информационных технологий, искусственного интеллекта, больших баз данных.