"Экономика дня" с Андреем Лаптенком

Валютные пары вначале стремятся вниз на фоне слов американского лидера о том, что он сожалеет, что не поднял тарифы на китайские товары еще выше. Затем курсы восстанавливаются, когда Трамп сказал, что Китай дважды звонил и готов возобновить торговые переговоры. Аналитики сетуют, невероятно трудно торговать на подобном рынке, где новости могут легко вызвать сильные колебания валют. Если Китай официально не подтвердит слова Трампа, валюты быстро растеряют свою прибыль. Примечательно, что представитель МИД Китая уже сказал, что он не знает, о чем говорил Трамп. Так что не исключено, что кризис в торговле еще не преодолен.



Российский рубль по итогам 2018 г остается основной валютой для Беларуси в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС. Наряду с этим его удельный вес в совокупном обороте экспортно-импортных торговых операций Беларуси со странами ЕАЭС снизился. Об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития. Доля российского рубля в поступлениях за белорусский экспорт в страны ЕАЭС снизилась с 87 до 83,5 %. Чуть выросла привлекательность доллара США и евро.







Банки стали выявлять больше поддельных евро и белорусских рублей. Таковы данные Нацбанка за первый квартал года. Основное количество выявленных подделок традиционно составили доллары - почти 40 % от всех фальшивых купюр, но подделывать их стали реже. При этом число фальшивых белорусских купюр увеличилось вдвое, ненастоящие евро показали прирост на 85 %, количество выявленных поддельных российских рублей увеличилось примерно на 10 %.



Федеральная антимонопольная служба России, заинтересована в создании конкурентного рынка низкобюджетных авиалиний в рамках ЕАЭС. Переговоры с белорусскими и казахскими партнерами уже ведутся, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, это прибыльный бизнес, в социальном смысле очень важный для людей.



"Нам хотелось бы иметь 5-6 лоукостеров в России и еще несколько в дружеских странах, в Таможенном союзе хотя бы по одному, чтобы они все этим делом занимались, в том числе на международных перевозках", - отметил глава ФАС.



Первый белорусско-израильский форум высоких технологий и инноваций пройдет в Минске осенью. Его участниками станут около сотни представителей органов госуправления, научно-практических и инновационных предприятий и университетов Беларуси и Израиля.